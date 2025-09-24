Компанія Moderna повідомила про успіх оновленої вакцини, створеної спеціально для боротьби з новими варіантами коронавірусу.

Дослідження показали, що препарат забезпечує потужну імунну відповідь проти штаму LP.8.1 — підвиду JN.1, що нині активно поширюється світом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зараз дивляться

Оновлена вакцина проти Covid-19: що відомо

Вчені зафіксували більш ніж 16-кратне зростання рівня антитіл у людей різних вікових груп, зокрема тих, хто має хронічні захворювання.

Водночас профіль безпеки вакцини залишився таким самим, як і у попередніх версій: серйозних побічних ефектів не виявлено.

У травні 2025 року Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) схвалило mNEXSPIKE для людей старше 65 років, а також для осіб від 12 до 64 років із підвищеними ризиками для здоров’я.

Європейський регулятор також дозволив застосовувати оновлену вакцину на території ЄС.

Експерти наголошують, що попередні версії поступово втрачають ефективність, тоді як mNEXSPIKE адаптована до актуальних мутацій вірусу.

Moderna планує зробити її ключовим компонентом наступної хвилі вакцинації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.