Компания Moderna сообщила об успехе обновленной вакцины, созданной специально для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

Исследования показали, что препарат обеспечивает мощный иммунный ответ против штамма LP.8.1 — подвида JN.1, который в настоящее время активно распространяется по миру.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Обновленная вакцина против Covid-19: что известно

Ученые зафиксировали более чем 16-кратный рост уровня антител у людей разных возрастных групп, в частности тех, кто имеет хронические заболевания.

В то же время профиль безопасности вакцины остался таким же, как и у предыдущих версий: серьезных побочных эффектов не выявлено.

В мае 2025 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило mNEXSPIKE для людей старше 65 лет, а также для лиц от 12 до 64 лет с повышенными рисками для здоровья.

Европейский регулятор также разрешил применять обновленную вакцину на территории ЕС.

Эксперты отмечают, что предыдущие версии постепенно теряют эффективность, тогда как mNEXSPIKE адаптирована к актуальным мутациям вируса.

Moderna планирует сделать ее ключевым компонентом следующей волны вакцинации.

