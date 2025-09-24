Новая вакцина Moderna от Covid-19 демонстрирует мощный иммунный ответ
Компания Moderna сообщила об успехе обновленной вакцины, созданной специально для борьбы с новыми вариантами коронавируса.
Исследования показали, что препарат обеспечивает мощный иммунный ответ против штамма LP.8.1 — подвида JN.1, который в настоящее время активно распространяется по миру.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновленная вакцина против Covid-19: что известно
Ученые зафиксировали более чем 16-кратный рост уровня антител у людей разных возрастных групп, в частности тех, кто имеет хронические заболевания.
В то же время профиль безопасности вакцины остался таким же, как и у предыдущих версий: серьезных побочных эффектов не выявлено.
В мае 2025 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило mNEXSPIKE для людей старше 65 лет, а также для лиц от 12 до 64 лет с повышенными рисками для здоровья.
Европейский регулятор также разрешил применять обновленную вакцину на территории ЕС.
Эксперты отмечают, что предыдущие версии постепенно теряют эффективность, тогда как mNEXSPIKE адаптирована к актуальным мутациям вируса.
Moderna планирует сделать ее ключевым компонентом следующей волны вакцинации.