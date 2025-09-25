Провідні експерти попереджають, що протягом наступних двох десятиліть смертність від раку в усьому світі може зрости до 75%.

Дослідники, які склали новий глобальний звіт, стверджують, що проблему поглиблюють зростання чисельності та старіння населення в поєднанні з нездоровим способом життя.

Глобальне зростання захворюваності на рак: що відомо

Американські вчені виявили, що кількість нових випадків захворювання на рак у всьому світі з 1990 року зросла більш ніж удвічі і досягла 18,5 млн у 2023 році.

Тим часом кількість смертей від раку зросла на 74% і склала 10,4 млн.

У дослідженні, опублікованому в престижному журналі The Lancet, оцінювалися випадки захворювання і показники смертності від 47 видів раку в 204 країнах в період з 1990-го по 2023 роки.

Після врахування віку, який міг спотворити результати, вчені виявили, що за 33-річний період найбільше зростання як випадків захворювання на рак, так і смертей від нього на 80%, спостерігалося в Лівані.

За ним слідують Екваторіальна Гвінея і Лаос, де смертність від раку зросла на 72 і 55,8% відповідно.

Навпаки, найбільше зниження кількості випадків захворювання зафіксовано в Об’єднаних Арабських Еміратах – на 56%.

Дослідники виявили, що рак молочної залози був найбільш часто діагностованим видом раку в усьому світі в 2023 році, причому серед представників обох статей.

Вчені також припустили, що 42% випадків смерті від раку у всьому світі пов’язані з факторами способу життя, включаючи куріння, нездорове харчування, високий рівень цукру в крові та вплив токсинів.

Вживання тютюну стало причиною більш ніж п’ятої частини (21%) випадків смерті від раку в усьому світі.

У країнах з низьким рівнем доходу основним фактором ризику є небезпечний секс, на частку якого припадає 12,5% всіх випадків смерті від раку.

