Ліки, прийняті багато років тому, можуть продовжувати формувати мікробіом кишечника людини.

Такі результати отримані під час масштабного дослідження Інституту геноміки Тартуського університету.

Слід ліків у кишечнику: що з’ясували вчені

Перш ніж дійти таких висновків, вчені проаналізували зразки калу та записи про призначення ліків більш ніж 2 500 учасників Естонського біобанку.

З’ясувалося, що більшість досліджених препаратів були пов’язані зі змінами мікробіому, причому багато з них демонстрували довгострокові ефекти, тобто через роки після того, як пацієнти припиняли їх приймати.

Вплив не обмежувався антибіотиками: антидепресанти, бета-блокатори, інгібітори протонної помпи і бензодіазепіни – всі ці препарати залишили мікробні “відбитки пальців”.

Як заявив провідний автор роботи Олівер Аасметс, у більшості досліджень мікробіому розглядаються тільки ліки, що приймаються в цей час.

– Але наші результати показують, що вживання ліків в минулому може бути настільки ж важливим, оскільки є несподівано сильним фактором, що пояснює індивідуальні відмінності в мікробіомі, – підкреслив вчений.

Цікаво, що бензодіазепіни, які часто призначають при тривожних розладах, мають на мікробіом вплив, порівнянний з дією антибіотиків широкого спектра дії.

Результати також показують, що препарати того ж класу, які можуть застосовуватися при одному і тому ж захворюванні, наприклад, діазепам і алпразолам, можуть відрізнятися за ступенем порушення мікробіому.

Наступні зразки, отримані від підгрупи учасників, підтвердили, що початок або припинення прийому певних препаратів викликало передбачувані зміни мікробної популяції, що вказує на наявність причинно-наслідкових зв’язків.

Вчені висловили надію, що результат їхньої роботи спонукає лікарів звертати увагу на історію прийому ліків під час перевірки даних про мікробіом пацієнта.

Джерело : MedicalXpress

