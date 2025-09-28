Організованість, активність і готовність допомогти іншим можуть не тільки зробити вас кращими, але й продовжити життя. З іншого боку, частий стрес, тривожність і перепади настрою можуть бути пов’язані зі скороченням тривалості життя.

Такого висновку під час дослідження дійшли вчені Единбурзького університету.

Активність і організованість подовжують життя: що відомо

Співавтор наукової роботи, професор психології Рене Міттус розповіла, що замість того, щоб розглядати загальні, універсальні типи особистості, такі як екстраверт або інтроверт, вчені зосередилися на індивідуальних характеристиках: як саме люди говорили про себе, заповнюючи стандартизовані особистісні опитувальники.

За словами вчених, ці самоописи можуть непомітно передбачати, хто проживе довше.

З’ясувалося, що учасники, які називали себе активними, мали значно меншу ймовірність померти в період дослідження – на 21% менше, навіть з урахуванням віку, статі та стану здоров’я.

Слідом за ними йшли такі якості, як життєрадісність, організованість, відповідальність, працьовитість, скрупульозність і готовність допомогти.

У науковому експерименті взяли участь понад 22 тис. дорослих із періодами спостереження від 6 до 28 років.

За словами вчених, дослідження показало, що конкретні риси краще прогнозують ризики смертності, ніж п’ять більш широких рис, які зазвичай використовуються для характеристики особистості: відкритість, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість і невротизм.

– У сукупності нюанси мали більшу прогностичну силу, ніж більш загальні риси, до яких вони технічно відносяться, – зазначив професор.

Дослідники заявили, що результати їхньої роботи, опубліковані в журналі Journal of Psychosomatic Research, можуть допомогти лікарям розробити інструменти для прогнозування ризиків для здоров’я на основі не тільки артеріального тиску і рівня холестерину, але і того, як людина схильна думати, відчувати і поводитися.

