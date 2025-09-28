Организованность, активность и готовность помочь другим могут не только сделать вас лучше, но и продлить жизнь. С другой стороны, частый стресс, тревожность и перепады настроения могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни.

К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Эдинбургского университета.

Активность и организованность продлевают жизнь: что известно

Соавтор научной работы, профессор психологии Рене Миттус рассказал, что вместо того, чтобы рассматривать общие, универсальные типы личности, такие как экстраверт или интроверт, ученые сосредоточились на индивидуальных характеристиках: как именно люди говорили о себе, заполняя стандартизированные личностные опросники.

По словам ученых, эти самоописания могут незаметно предсказывать, кто проживет дольше.

Выяснилось, что участники, которые называли себя активными, имели значительно меньшую вероятность умереть в период исследования — на 21% меньше, даже с учетом возраста, пола и состояния здоровья.

Следом за ними следовали такие качества, как жизнерадостность, организованность, ответственность, трудолюбие, скрупулезность и готовность помочь.

В научном эксперименте приняли участие более 22 тыс. взрослых с периодами наблюдения от 6 до 28 лет.

По словам ученых, исследование показало, что конкретные черты лучше прогнозируют риски смертности, чем пять более широких черт, обычно используемых для характеристики личности: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

— В совокупности нюансы несли большую предсказательную силу, чем более общие черты, к которым они технически относятся, — отметил профессор.

Исследователи заявили, что результаты их работы, опубликованные в журнале Journal of Psychosomatic Research, могут помочь врачам разработать инструменты для прогнозирования рисков для здоровья на основе не только артериального давления и уровня холестерина, но и того, как человек склонен думать, чувствовать и вести себя.

Источник : The Guardian

