Знизити рівень хронічного болю може допомогти терапія, спрямована на зниження рівня самокритики і перфекціонізму.

Такого висновку під час дослідження дійшли вчені Університету Мердока в Австралії.

Взаємозв’язок хронічного болю і самокритики: що відомо

Як відзначають вчені, саме високий рівень самокритики і схильність до перфекціонізму насправді загрожують додатковим стресом, який ще більше посилює біль.

У науковому експерименті взяли участь понад 500 осіб. З них 50% страждали на хронічні мігрені, артрит і біль у попереку.

Крім питання про тяжкість і гостроту болю, учасників також опитали з приводу внутрішнього або нав’язаного перфекціонізму, віри у власні сили, доброти до себе і рівня самокритики.

З’ясувалося, що люди з нав’язаним перфекціонізмом, яким здавалося, що від них завжди очікують ідеального результату, були більш критичні до себе і менше вірили у власну здатність чогось досягти. І це було пов’язано з ще більшою частотою хронічного болю.

На думку вчених, такі люди часто занадто багато від себе вимагають і вважають біль своєю провиною, що робить їх більш чутливими до неї.

Водночас доброта до себе і віра у свої сили можуть бути захисними факторами від впливу нав’язаного перфекціонізму, які будуть запобігати посиленню хронічного болю.

Однак, за словами вчених, вивчити взаємодію між цими факторами планується вже в майбутніх дослідженнях.

Джерело: Tayler&Francis online

