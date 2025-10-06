Сучасне життя, особливо в умовах війни, часто супроводжується стресом, тривогою, емоційним вигоранням і проблемами у відносинах.

Впоратися із проблемами може допомогти психолог. Зокрема зараз доступні можливості отримати психологічну допомогу онлайн.

Які проблеми допоможе вирішити психолог

Кваліфікований психолог може допомогти розібратися із низкою різних проблем, наприклад:

  • зниження продуктивності та емоційне вигорання;
  • низька самооцінка, невпевненість у собі, неприйняття себе;
  • розлади сну та харчової поведінки (анорексія, булімія, компульсивне переїдання);
  • регулярна тривога та хронічний стрес;
  • проблеми у відносинах — сімейних або парних;
  • залежність і позбавлення від шкідливих звичок;
  • депресія, апатія, емоційна нестабільність;
  • питання дитячо-батьківських відносин і виховання дітей;
  • переживання горя або втрати близьких;
  • психосоматичні прояви;
  • професійні труднощі, управління часом і стрес на роботі.

Онлайн-консультації дозволяють фахівцю індивідуально підходити до кожного випадку і використовувати сучасні методи для відновлення внутрішнього балансу і впевненості в собі.

Ефективність психологічної допомоги онлайн

Багато досліджень підтверджують, що психологічна допомога онлайн має високу ефективність. Психотерапія за допомогою відеозв’язку дає результати, зіставні з традиційними офлайн-сесіями, особливо при депресії, тривожності, стресі, порушеннях у відносинах та інших психологічних проблемах.

Такий формат особливо корисний для людей, які з фізичних, географічних або тимчасових причин не можуть відвідувати кабінет фахівця. Сьогодні це особливо актуально для України, коли багато людей переїхали в інші регіони або виїхали за кордон.

Під час консультації психолог онлайн суворо дотримується стандартів лікарської етики та забезпечує безпеку, конфіденційність і високу якість консультацій. Крім того, дистанційні послуги психолога економлять час і дозволяють легше подолати психологічні бар’єри, що підвищує їх ефективність.

Дослідження Університету Макмастера показало, що психотерапія онлайн для лікування депресії може бути навіть ефективнішою за очні зустрічі. У дослідженні розглядалися 17 рандомізованих випадків у США, Австралії, Нідерландах, Швейцарії, Швеції та Великій Британії.

За словами Зени Самаан, доцента кафедри психіатрії та поведінкових нейронаук Макмастера, лікування, що проводиться в електронному вигляді, працює так само добре, якщо не краще, ніж при особистій зустрічі, і не знижує якості медичної допомоги, яку пацієнти отримують в цей стресовий час.

Як проходить консультація психолога онлайн

Консультація зазвичай проходить у кілька етапів:

  • Вибір зручної платформи для відеозв’язку;
  • Запис на сесію, підтвердження та інструкції для підключення;
  • Вхід у сесію через відеодзвінок;
  • Привітання, знайомство та створення атмосфери довіри;
  • Обговорення очікувань клієнта та цілей сесії;
  • Ви розповідаєте про свої проблеми, почуття та думки, психолог направляє бесіду;
  • Фахівець пропонує психотерапевтичні техніки, вправи та стратегії для вирішення проблеми;
  • Наприкінці сесії обговорюються ключові моменти, робляться висновки та складається план дій на майбутнє, включаючи домашні завдання та наступний сеанс;
  • За необхідності консультант надає додаткові ресурси, матеріали та рекомендації для самостійної роботи.

Процес може змінюватися залежно від складності вашої проблеми та індивідуальних особливостей. Головне — створити довірчу атмосферу та забезпечити ефективну взаємодію між вами та психологом.

Центр психологічної допомоги New Leaf

Якщо ви шукаєте кваліфіковану допомогу, то центр психологічної допомоги New Leaf пропонує професійні онлайн-консультації для жителів України та тих, хто знаходиться за її межами.

Головні переваги онлайн-терапії:

  • доступність з будь-якої точки;
  • гнучкий графік сеансів;
  • конфіденційність і безпека спілкування.

Щоб записатися на консультацію або дізнатися більше про послуги психолога, зв’яжіться з центром психологічної допомоги New Leaf:

