Психологічна допомога онлайн – підтримка, яка завжди поруч
Сучасне життя, особливо в умовах війни, часто супроводжується стресом, тривогою, емоційним вигоранням і проблемами у відносинах.
Впоратися із проблемами може допомогти психолог. Зокрема зараз доступні можливості отримати психологічну допомогу онлайн.
Які проблеми допоможе вирішити психолог
Кваліфікований психолог може допомогти розібратися із низкою різних проблем, наприклад:
- зниження продуктивності та емоційне вигорання;
- низька самооцінка, невпевненість у собі, неприйняття себе;
- розлади сну та харчової поведінки (анорексія, булімія, компульсивне переїдання);
- регулярна тривога та хронічний стрес;
- проблеми у відносинах — сімейних або парних;
- залежність і позбавлення від шкідливих звичок;
- депресія, апатія, емоційна нестабільність;
- питання дитячо-батьківських відносин і виховання дітей;
- переживання горя або втрати близьких;
- психосоматичні прояви;
- професійні труднощі, управління часом і стрес на роботі.
Онлайн-консультації дозволяють фахівцю індивідуально підходити до кожного випадку і використовувати сучасні методи для відновлення внутрішнього балансу і впевненості в собі.
Ефективність психологічної допомоги онлайн
Багато досліджень підтверджують, що психологічна допомога онлайн має високу ефективність. Психотерапія за допомогою відеозв’язку дає результати, зіставні з традиційними офлайн-сесіями, особливо при депресії, тривожності, стресі, порушеннях у відносинах та інших психологічних проблемах.
Такий формат особливо корисний для людей, які з фізичних, географічних або тимчасових причин не можуть відвідувати кабінет фахівця. Сьогодні це особливо актуально для України, коли багато людей переїхали в інші регіони або виїхали за кордон.
Під час консультації психолог онлайн суворо дотримується стандартів лікарської етики та забезпечує безпеку, конфіденційність і високу якість консультацій. Крім того, дистанційні послуги психолога економлять час і дозволяють легше подолати психологічні бар’єри, що підвищує їх ефективність.
Дослідження Університету Макмастера показало, що психотерапія онлайн для лікування депресії може бути навіть ефективнішою за очні зустрічі. У дослідженні розглядалися 17 рандомізованих випадків у США, Австралії, Нідерландах, Швейцарії, Швеції та Великій Британії.
За словами Зени Самаан, доцента кафедри психіатрії та поведінкових нейронаук Макмастера, лікування, що проводиться в електронному вигляді, працює так само добре, якщо не краще, ніж при особистій зустрічі, і не знижує якості медичної допомоги, яку пацієнти отримують в цей стресовий час.
Як проходить консультація психолога онлайн
Консультація зазвичай проходить у кілька етапів:
- Вибір зручної платформи для відеозв’язку;
- Запис на сесію, підтвердження та інструкції для підключення;
- Вхід у сесію через відеодзвінок;
- Привітання, знайомство та створення атмосфери довіри;
- Обговорення очікувань клієнта та цілей сесії;
- Ви розповідаєте про свої проблеми, почуття та думки, психолог направляє бесіду;
- Фахівець пропонує психотерапевтичні техніки, вправи та стратегії для вирішення проблеми;
- Наприкінці сесії обговорюються ключові моменти, робляться висновки та складається план дій на майбутнє, включаючи домашні завдання та наступний сеанс;
- За необхідності консультант надає додаткові ресурси, матеріали та рекомендації для самостійної роботи.
Процес може змінюватися залежно від складності вашої проблеми та індивідуальних особливостей. Головне — створити довірчу атмосферу та забезпечити ефективну взаємодію між вами та психологом.
Центр психологічної допомоги New Leaf
Якщо ви шукаєте кваліфіковану допомогу, то центр психологічної допомоги New Leaf пропонує професійні онлайн-консультації для жителів України та тих, хто знаходиться за її межами.
Головні переваги онлайн-терапії:
- доступність з будь-якої точки;
- гнучкий графік сеансів;
- конфіденційність і безпека спілкування.
