Всесвітній день боротьби з раком грудей: які фактори ризику, статистика в Україні й світі
Жовтень 2025 року є місяцем обізнаності про рак молочної залози, адже важливо знати про фактори ризику та вшанувати пам’ять мільйонів людей, яких торкнулася ця хвороба.
Коли Всесвітній день боротьби з раком грудей
Всесвітній день боротьби з раком грудей відзначається у середу, 15 жовтня.
Факти ICTV прагнуть збільшити поінформованість людей та відповідальне ставлення до власного здоров’я. Раннє виявлення раку грудей гарантує більше шансів на швидше одужання та може врятувати життя.
Всесвітній день боротьби з раком грудей: статистика у світі
Рак молочної залози – найпоширеніший вид онкологічних захворювань серед жінок у всьому світі. У 2022 році діагноз був поставлений приблизно 2,3 млн жінок, а близько 670 тис. померли від цієї недуги, зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я.
Ці дані відображають долі реальних людей, зокрема матерів, сестер, дочок і подруг, які мріяли про щасливе та здорове життя.
У той час як рівень 5-річної виживаності при раку молочної залози в країнах з високим доходом перевищує 90%, в Індії він становить близько 66%, а в Південній Африці — лише 40%.
У Всесвітній організації охорони здоров’я пояснюють такі відмінності нерівним доступом до раннього виявлення захворювання, своєчасної діагностики, виваженого та поетапного лікування.
За даними звіту Міжнародного агентства з вивчення раку, спеціалізованого підрозділу ВООЗ, очікується, що до 2050 року кількість випадків захворювання на рак молочної залози в усьому світі збільшиться на 38%, а щорічна смертність від цієї хвороби – на 68%, якщо відповідна тенденція збережеться.
Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози реєструються в Австралії, Новій Зеландії, Північній Америці та країнах Північної Європи. Найменша поширеність хвороби зафіксована в Південній і Центральній Азії, а також у низці африканських держав.
Водночас найвищі рівні смертності спостерігаються в Меланезії, Полінезії та Західній Африці, де обмежений доступ до медичної допомоги негативно впливає на результат захворювання.
У ВООЗ вважають очевидним зв’язок між рівнем виживаності під час раку молочної залози та економічним розвитком: у країнах з високим рівнем доходу виживають 83% жінок, тоді як у країнах з низьким доходом понад половина пацієнток помирають.
Всесвітній день боротьби з раком грудей: статистика в Україні
Національний канцер-реєстр України зафіксував 12 207 зареєстрованих випадків захворювання на рак грудей у 2024 році. Серед них: 94 чоловіків і 12 113 жінок.
Ці дані наведено без урахування інформації з тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь.
Там зазначається, що внаслідок цього захворювання у 2024 році померла 3 731 людина, зокрема 32 чоловіків і 3 699 жінок.
Варто зазначити, що протягом 2023 року фіксувалося трохи більше – 14 366 зареєстрованих випадків захворювання на рак грудей, зокрема 110 чоловіків і 14 256 жінок.
У 2023 році було зареєстровано 3 781 смерть внаслідок цієї хвороби. Зокрема, пішли із життя 40 чоловіків і 3 741 жінка через рак грудей.
Всесвітній день боротьби з раком грудей: фактори ризику
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України окреслив фактори ризику. Серед них можуть бути генетичні та гормональні чинники, супутні захворювання та фізичні особливості, а також поведінкові фактори.
Фактори ризику розвитку раку молочної залози:
- наявність родичів першої лінії (мами, бабусі, сестри, тітки), які хворіли на рак грудей;
- вік понад 40 років;
- рання менструація (до 12 років);
- пізня менопауза (після 55 років);
- перша вагітність після 30 років або відсутність вагітностей і пологів;
- тривале використання гормональних контрацептивів чи гормональної замісної терапії в менопаузі;
- цукровий діабет;
- артеріальна гіпертензія;
- надмірна вага та ожиріння;
- раніше перенесений рак грудей або рак яєчника;
- вплив радіації;
- куріння;
- зловживання алкоголем;
- низький рівень фізичної активності.
За даними ВООЗ, 21% усіх смертей від раку молочної залози у світі пов’язані з вживанням алкоголю, зайвою вагою й ожирінням, а також недостатньою фізичною активністю.
Всесвітній день боротьби з раком грудей 2025
У 2021 році Всесвітня організація охорони здоров’я запустила Глобальну ініціативу з боротьби з раком молочної залози.
Вона спрямована на щорічне зниження смертності від цього захворювання на 2,5%, що потенційно дозволить запобігти близько 2,5 млн смертей до 2040 року.
Основна увага в рамках ініціативи приділяється ранньому виявленню захворювання, своєчасній діагностиці та забезпеченню доступу до якісного лікування.
Заступниця керівника відділу нагляду за онкологічними захворюваннями в Міжнародному агентстві з вивчення раку Ізабель Соержоматарам наголосила на важливості наявності якісних даних, особливо для розроблення ефективної стратегії в країнах з низьким рівнем доходу.