Жовтень 2025 року є місяцем обізнаності про рак молочної залози, адже важливо знати про фактори ризику та вшанувати пам’ять мільйонів людей, яких торкнулася ця хвороба.

Коли Всесвітній день боротьби з раком грудей

Всесвітній день боротьби з раком грудей відзначається у середу, 15 жовтня.

Факти ICTV прагнуть збільшити поінформованість людей та відповідальне ставлення до власного здоров’я. Раннє виявлення раку грудей гарантує більше шансів на швидше одужання та може врятувати життя.

Всесвітній день боротьби з раком грудей: статистика у світі

Рак молочної залози – найпоширеніший вид онкологічних захворювань серед жінок у всьому світі. У 2022 році діагноз був поставлений приблизно 2,3 млн жінок, а близько 670 тис. померли від цієї недуги, зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я.

Ці дані відображають долі реальних людей, зокрема матерів, сестер, дочок і подруг, які мріяли про щасливе та здорове життя.

У той час як рівень 5-річної виживаності при раку молочної залози в країнах з високим доходом перевищує 90%, в Індії він становить близько 66%, а в Південній Африці — лише 40%.

У Всесвітній організації охорони здоров’я пояснюють такі відмінності нерівним доступом до раннього виявлення захворювання, своєчасної діагностики, виваженого та поетапного лікування.

За даними звіту Міжнародного агентства з вивчення раку, спеціалізованого підрозділу ВООЗ, очікується, що до 2050 року кількість випадків захворювання на рак молочної залози в усьому світі збільшиться на 38%, а щорічна смертність від цієї хвороби – на 68%, якщо відповідна тенденція збережеться.

Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози реєструються в Австралії, Новій Зеландії, Північній Америці та країнах Північної Європи. Найменша поширеність хвороби зафіксована в Південній і Центральній Азії, а також у низці африканських держав.

Водночас найвищі рівні смертності спостерігаються в Меланезії, Полінезії та Західній Африці, де обмежений доступ до медичної допомоги негативно впливає на результат захворювання.

У ВООЗ вважають очевидним зв’язок між рівнем виживаності під час раку молочної залози та економічним розвитком: у країнах з високим рівнем доходу виживають 83% жінок, тоді як у країнах з низьким доходом понад половина пацієнток помирають.

Всесвітній день боротьби з раком грудей: статистика в Україні

Національний канцер-реєстр України зафіксував 12 207 зареєстрованих випадків захворювання на рак грудей у 2024 році. Серед них: 94 чоловіків і 12 113 жінок.

Ці дані наведено без урахування інформації з тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь.

Там зазначається, що внаслідок цього захворювання у 2024 році померла 3 731 людина, зокрема 32 чоловіків і 3 699 жінок.

Варто зазначити, що протягом 2023 року фіксувалося трохи більше – 14 366 зареєстрованих випадків захворювання на рак грудей, зокрема 110 чоловіків і 14 256 жінок.

У 2023 році було зареєстровано 3 781 смерть внаслідок цієї хвороби. Зокрема, пішли із життя 40 чоловіків і 3 741 жінка через рак грудей.

Всесвітній день боротьби з раком грудей: фактори ризику

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України окреслив фактори ризику. Серед них можуть бути генетичні та гормональні чинники, супутні захворювання та фізичні особливості, а також поведінкові фактори.

Фактори ризику розвитку раку молочної залози:

наявність родичів першої лінії (мами, бабусі, сестри, тітки), які хворіли на рак грудей;

вік понад 40 років;

рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза (після 55 років);

перша вагітність після 30 років або відсутність вагітностей і пологів;

тривале використання гормональних контрацептивів чи гормональної замісної терапії в менопаузі;

цукровий діабет;

артеріальна гіпертензія;

надмірна вага та ожиріння;

раніше перенесений рак грудей або рак яєчника;

вплив радіації;

куріння;

зловживання алкоголем;

низький рівень фізичної активності.

За даними ВООЗ, 21% усіх смертей від раку молочної залози у світі пов’язані з вживанням алкоголю, зайвою вагою й ожирінням, а також недостатньою фізичною активністю.

Всесвітній день боротьби з раком грудей 2025

У 2021 році Всесвітня організація охорони здоров’я запустила Глобальну ініціативу з боротьби з раком молочної залози.

Вона спрямована на щорічне зниження смертності від цього захворювання на 2,5%, що потенційно дозволить запобігти близько 2,5 млн смертей до 2040 року.

Основна увага в рамках ініціативи приділяється ранньому виявленню захворювання, своєчасній діагностиці та забезпеченню доступу до якісного лікування.

Заступниця керівника відділу нагляду за онкологічними захворюваннями в Міжнародному агентстві з вивчення раку Ізабель Соержоматарам наголосила на важливості наявності якісних даних, особливо для розроблення ефективної стратегії в країнах з низьким рівнем доходу.

