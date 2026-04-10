В Ужгороді розпочав роботу 13-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі Повернення
Новий центр ментального здоров’я мережі Повернення в Ужгороді щороку зможе надавати безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 000 військових, ветеранів і членів їхніх родин.
Центр ментального здоров’я Повернення в Ужгороді
Проєкт Повернення заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.
Проєкт Повернення демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.
Ужгородський центр Повернення створено на базі державного медичного закладу за адресою вул. Івана Коршинського, 20.
— Війна впливає не лише на фізичне, а й на ментальне здоров’я людей — і ці наслідки часто залишаються непомітними, але суттєво визначають якість життя. Своєчасна фахова підтримка є необхідною умовою відновлення.
Уже сьогодні в 13 центрах мережі Повернення допомогу отримують понад 10 тисяч осіб. Ми розвиваємо цю мережу по всій Україні, щоб якісна, доступна й системна допомога була поруч із тими, хто зазнав психологічних наслідків війни. Це внесок у стійкість людей і майбутнє країни, — зазначила Світлана Гриценко, керівниця проєкту Повернення.
У центрі Повернення облаштовано кабінети для індивідуальної та сімейної роботи, простір для групової терапії, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування, кімнату персоналу й інклюзивні санвузли.
Коштом проєкту Повернення простір також оснащено сучасною технікою, програмним забезпеченням і обладнанням для психоемоційного розвантаження, зокрема системою Shiftwave (США).
Крім того, використовуються інструменти для психотерапевтичної роботи: метафоричні карти, матеріали для арттерапії, антистрес-інструменти й професійна література.
З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда — психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби доєднується соціальний працівник. Такий підхід дозволяє враховувати як клінічні, так і психологічні та соціальні потреби людини.
— У роботі з військовими, ветеранами та їхніми родинами ключовим є людиноцентричний підхід — коли ми бачимо не діагноз, а людину з її досвідом, болем і ресурсами.
Також у центрі ми притримуємося психологічної інклюзивності, створюючи безпечний простір, де кожен може бути почутим без осуду і стигми. Саме така довіра стає основою для відновлення, — розповіла Марина Фолучко, завідувачка центру Повернення в Ужгороді.
Допомога надається амбулаторно або, за потреби, у форматі мобільних виїзних команд.
Фахівці працюють, зокрема, з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, ПТСР, адаптаційними труднощами та іншими психічними станами.
У центрі застосовують дієві підходи, зокрема когнітивно-поведінкову і травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції та психоедукацію. Доступні індивідуальні, групові й сімейні консультації, а за потреби — медикаментозна підтримка.
Окрім Ужгорода, центри мережі Повернення вже працюють в Івано-Франківську, Дніпрі, Житомирі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернігові.
На першому етапі проєкту Повернення, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками, передбачено відкриття щонайменше 25 центрів по всій Україні.
Адреса центру Повернення в Ужгороді: вул. Івана Коршинського, 20
Телефон рецепції: +38 066 312 36 78
Пошта для звернень: uzhhorod@poverennya.org
Фото: Повернення