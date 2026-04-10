Новый центр психического здоровья сети Повернення в Ужгороде сможет ежегодно оказывать бесплатную профессиональную психологическую помощь более чем 4 000 военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Центр ментального здоровья Повернення в Ужгороде

Проект Повернення основали Виктор и Елена Пинчук для поддержки психического здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, которые испытали психологические последствия войны, вызванной российской агрессией.

Проект Повернення демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры психического здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

Ужгородский центр Повернення создан на базе государственного медицинского учреждения по адресу ул. Ивана Коршинского, 20.

— Война влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье людей — и эти последствия часто остаются незаметными, но существенно определяют качество жизни. Своевременная профессиональная поддержка является необходимым условием восстановления.

Уже сегодня в 13 центрах сети Повернення помощь получают более 10 тысяч человек. Мы развиваем эту сеть по всей Украине, чтобы качественная, доступная и системная помощь была рядом с теми, кто испытал психологические последствия войны. Это вклад в устойчивость людей и будущее страны, — отметила Светлана Гриценко, руководительница проекта Повернення.

В центре Повернення оборудованы кабинеты для индивидуальной и семейной работы, помещение для групповой терапии, дневной стационар, манипуляционный кабинет, приемная с зоной ожидания, комната для персонала и инклюзивные санузлы.

За счет проекта Повернення пространство также оснащено современной техникой, программным обеспечением и оборудованием для психоэмоциональной разгрузки, в частности системой Shiftwave (США).

Кроме того, используются инструменты для психотерапевтической работы: метафорические карты, материалы для арт-терапии, антистрессовые инструменты и профессиональная литература.

центр ментального здоров'я
С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда — психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости присоединяется социальный работник. Такой подход позволяет учитывать как клинические, так и психологические и социальные потребности человека.

— В работе с военными, ветеранами и их семьями ключевым является человекоцентричный подход — когда мы видим не диагноз, а человека с его опытом, болью и ресурсами.

Также в центре мы придерживаемся принципа психологической инклюзивности, создавая безопасное пространство, где каждый может быть услышан без осуждения и стигмы. Именно такое доверие становится основой для восстановления, — рассказала Марина Фолучко, заведующая центром Повернення в Ужгороде.

Помощь оказывается амбулаторно или, при необходимости, в формате мобильных выездных команд.

Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, ПТСР, адаптационными трудностями и другими психическими состояниями.

В центре применяются эффективные методы, в частности когнитивно-поведенческая и травмоориентированная терапия, техники стабилизации, саморегуляции и психообразование. Доступны индивидуальные, групповые и семейные консультации, а при необходимости — медикаментозная поддержка.

Помимо Ужгорода, центры сети Повернення уже работают в Ивано-Франковске, Днепре, Житомире, Киеве, Кропивницком, Луцке, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Чернигове.

На первом этапе проекта Повернення, основанного Виктором и Еленой Пинчук, предусмотрено открытие не менее 25 центров по всей Украине.

Адрес центра Повернення в Ужгороде: ул. Ивана Коршинского, 20

Телефон рецепции: +38 066 312 36 78

Электронная почта для обращений: uzhhorod@poverennya.org

Фото: Повернення

