Рослини можуть “кричати від болю”, коли вони відчувають стрес — дослідження

Команда вчених з Тель-Авівського університету в Ізраїлі під час дослідження з’ясувала, що рослини видають звуки тріску на ультразвукових частотах, коли відчувають стрес, наприклад через брак води. Ці звуки можуть бути способом спілкування рослин з навколишнім світом.

– Якщо ви завдаєте рослині болю, вона кричить, – йдеться в повідомленні.

Звуки стресу

За словами вчених, це не можна назвати криком у традиційному розумінні цього слова. Скоріше, рослини видають звуки тріска або клацання на ультразвукових частотах за межами діапазону людського слуху, які посилюються, коли рослина переживає стрес. Це може бути одним зі способів, якими рослини повідомляють про свій біль навколишньому світу.

– Навіть у тихому місці дійсно є звуки, які ми не чуємо, і ці звуки несуть інформацію. Є тварини, які можуть чути ці звуки, тож існує ймовірність того, що відбувається велика акустична взаємодія, – пояснив біолог-еволюціоніст Лілах Гадані.

За його словами, рослини постійно взаємодіють із комахами та іншими тваринами, і багато з цих організмів використовують звук для спілкування, тож для рослин було б неправильно не використовувати звук узагалі.

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Виділення потужних ароматів

Видання вказує, що рослини в умовах стресу не такі пасивні, як ми вважаємо. Вони зазнають досить драматичних змін, одна з яких найбільш помітна – це виділення досить потужних ароматів. Вони можуть змінювати свій колір і форму.

– Ці зміни можуть сигналізувати про небезпеку для інших рослин поблизу, які у відповідь посилюють свій захист, – йдеться у статті.

Автори додають, що рослини, які перебувають у стані стресу, роблять у середньому близько 40 клацань на годину залежно від виду. А рослини, позбавлені води, починають ще частіше клацати, перш ніж з’являться видимі ознаки зневоднення.

Джерело : ScienceAlert

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