Чи потрібно відключати Wi-Fi роутер на ніч: корисні поради

Wi-Fi роутер — сучасний пристрій, який використовується для бездротової передачі даних. На сьогодні він є невіднятною частиною нашого життя й встановлений у більшості будинків, офісів, адміністративних будівлях тощо.

Інколи роутери працюють цілодобово, але є люди, які виключають їх на ніч. Чи правильно так робити?

Чи варто вимикати роутер на ніч та що буде, якщо цього не робити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи потрібно вимикати роутер на ніч: основні переваги

Багато користувачів замислюється, чи потрібно залишати роутер увімкненим уночі, чи краще його вимикати.

Фахівці наголошують, що вимикання пристрою на ніч має чимало переваг. Зокрема:

Зменшує витрати на електроенергію

Wi-Fi роутери безперервно споживають енергію, навіть коли людина не користується інтернетом. Вимкнення пристрою у період, коли він не потрібен, допоможе зменшити рахунки за світло. Хоча роутер і не використовує дуже багато електроенергії, за рік можна помітно зекономити.

Краща якість з’єднання

Пристрої мають властивість накопичувати помилки, що може призводити до дрібних збоїв у роботі. Періодичне вимикання допомагає роутеру працювати стабільніше. Адже перезавантаження очищує пам’ять й сприяє більш ефективній роботі мережі.

Довший термін служби

Безперервна робота обладнання призводить до перегріву й зношування компонентів. Вимкнення роутера у нічний час зменшує навантаження на техніку, що позитивно впливає на її довговічність. Коли пристрій не працює постійно, його ресурси зберігаються.

Чи можна вимикати роутер щоночі, можна дізнатися переглянувши інструкцію з експлуатації. В ній зазначено, як часто слід перезавантажувати та вимикати саме ваш прилад.

Захист від кібератак

Цілодобове підключення до інтернету підвищує ризик несанкціонованого доступу. Вимикаючи роутер уночі, ви знижуєте ймовірність злому вашої мережі. Це особливо важливо, якщо в домі є розумна техніка або встановлені пристрої, що містять чутливу інформацію.

Безпека для здоров’я та комфорт

Wi-Fi роутери поширюють електромагнітне та радіочастотне випромінювання, тому їх краще не встановлювати у спальні, а за можливості — вимикати. Це допоможе зменшити вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Науковці доказали, що електромагнітне випромінювання від Wi-Fі може призводити до порушення сну (організм погано виробляє мелатонін), виникнення проблем з пам’яттю, а також тінітусу, який ще називається дзвоном у вухах.

До того ж наявність активного інтернет-з’єднання може заважати відпочинку через небажані повідомлення тощо.

Отже, чи потрібно відключати роутер на ніч, однозначно так, адже це допоможе значно зекономити, підвищити стабільність роботи пристрою, подбати про безпеку та забезпечити більш спокійний сон.

Якщо ви не користуєтесь мережею вночі, дайте роутеру перепочити від’єднавши його від мережі.

Якщо такої можливості немає, не ставте прилад біля себе, зберігайте безпечну відстань.

Чи варто вимикати роутер на ніч під час війни та які є недоліки

Вимикання роутера на ніч має як плюси, так і мінуси, особливо в умовах війни. За відсутності інтернет-з’єднання у нічний час можна не почути сповіщення про повітряну тривогу чи пропустити іншу важливу інформацію.

Ще один недолік — можливе порушення роботи гаджетів, які зазвичай оновлюються вночі. Без регулярних оновлень через відсутність Wi-Fi, програмне забезпечення може втратити актуальність, що позначиться на їхній ефективності.

До того ж, після нічного вимкнення мережі, вранці пристрій може потребувати додаткового часу на підключення, що спричинить затримки у роботі.

Отже перш ніж відключати роутер на ніч, варто ретельно зважити всі за і проти, аби прийняти рішення, яке відповідатиме вашим потребам та умовам, у яких ви перебуваєте.

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