Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабні зміни у штурмових військах та підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

Про це он заявив під час вечірнього звернення 10 липня.

Зеленський про трансформацію штурмових військ

Президент зазначив, що у штурмових військах накопичилася значна кількість проблем, які необхідно вирішити, насамперед у питаннях ставлення до військовослужбовців.

Зараз дивляться

– Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни, – наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що вже підписав указ про створення нового компонента Збройних сил України.

– Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова ЗСУ, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна, — зазначив глава держави.

Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування призначено героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина, який наразі командує 8 корпусом Десантно-штурмових військ.

Розслідування щодо випадків насильства у полку Скеля

У червні видання Бабель опублікувало розслідування щодо 425 окремого штурмового полку Скеля.

У ньому йшлося про те, що від кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців померли щонайменше 26 людей, ці смерті не були пов’язані з бойовими діями.

Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав оприлюднену історію ганебною та заявив, що відповідальність за неї понесуть окремі особи, дії яких знецінюють досягнення як самого полку, так і штурмових військ загалом.

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