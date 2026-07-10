В Україні знову заговорили про можливий перехід на чотириденний робочий тиждень. На сайті урядових петицій зареєстрували звернення, автори якого пропонують скоротити тривалість робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати.

Ініціатива також передбачає внесення змін до трудового законодавства та запуск державного пілотного проєкту, який у разі схвалення може стати першим кроком до масштабної реформи.

Чи запровадять в Україні 4-денний робочий тиждень, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи може Україна перейти на 4-денний робочий тиждень під час дії воєнного стану

Про те, чи можливий перехід України на 4-денний робочий тиждень, пояснили в Державній службі зайнятості.

Там наголошують, що говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни не дуже доречно. Зараз більшість українців або на фронті, або працюють на потреби армії.

Ринок праці теж адаптувався до воєнних умов — ухвалили закон про організацію трудових відносин під час воєнного стану. Святкові дні вважаються звичайними робочими, без додаткової оплати чи відпочинку.

Роботодавці можуть залучати працівників до роботи у вихідні без згоди профспілки. Максимальна тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин замість звичних 40.

4-денний робочий тиждень у мирний час

Утім, у мирний час запровадження 4-денного робочого тижня в Україні можливе. Уже зараз у різних країнах, як-от Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та ОАЕ, експериментують із коротшим робочим тижнем в окремих галузях.

Нещодавно Польща теж почала експеримент, де роботодавці можуть пропонувати працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

За даними Державної служби зайнятості, Ісландія — лідер із переходу на скорочений робочий тиждень. Там до 90% працівників вже працюють за таким графіком або мають інші послаблення.

У Німеччині після піврічного пілоту 60% компаній впровадили чотириденний робочий тиждень для більшості працівників. У Бельгії дозволили працювати чотири дні по 10 годин.

Робочий тиждень в Україні: що зафіксовано в законі

В Україні офіційно чотириденний робочий тиждень не передбачений.

Кодекс законів про працю встановлює 40 годин на тиждень як норму.

Скорочення можливе лише для неповнолітніх, людей з інвалідністю або за домовленістю з роботодавцем. Під час воєнного стану для окремих критичних об’єктів робочий тиждень може бути і до 60 годин.

– Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час, – пояснила заступниця начальника управління щодо роботи з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

В Україні 2019 року ІТ-компанія Brighta спробувала запровадити чотириденний тиждень. Спочатку результати були позитивні, адже працівники стали щасливішими, вигорання знизилося. Але згодом у окремих напрямах продуктивність впала, і компанія переглянула підхід.

Це не дивно, адже у багатьох країнах і компаніях, які впровадили чотири робочі дні, відзначають, що хоч працівники почуваються краще і менше стресують, продуктивність часто падає, особливо коли оплата погодинна.

Наразі база ЄІАС (Єдина інформаційно-аналітична система) містить інформацію від роботодавців стосовно наявних 876 вакансій із неповним робочим часом на території всієї країни.

– Усі вони різноспектрового спрямування, зокрема лікарі, соціальні робітники, вчителі, прибиральники, практичні психологи, вихователі, водії, укладальники-пакувальники, листоноші та інші. Рівень оплати праці у таких вакансіях коливається від мінімального до 60 тис. грн, – розповіла Євгенія Підлісна.

Зараз чотириденний робочий тиждень найкраще підходить для ІТ, креативних і аналітичних професій, а також сфер з оплатою за результат.

Найменше підходить для послуг, виробництва, агросектора і робіт з погодинною оплатою.

В Україні скорочений тиждень поки можливий лише через локальні домовленості з роботодавцями.

Джерело: Державна служба зайнятості

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