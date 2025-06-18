Вже втретє: Трамп знову відклав заборону TikTok у США

США дадуть TikTok ще 90 днів для продажу американських активів – президент Дональд Трамп підпише новий указ, щоби застосунок продовжив роботу. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Популярний додаток для створення та перегляду коротких відео належить китайській компанії ByteDance. У США TikTok вже кілька років під прицілом через побоювання щодо безпеки даних і можливого впливу КНР.

Трамп знову відклав заборону TikTok – що відомо

Це вже третє відтермінування з боку американського лідера. Раніше дедлайн переносили з січня на квітень, потім на червень. Нове рішення продовжує строк дії платформи ще на три місяці – до середини вересня.

Зараз дивляться

– Президент Трамп не хоче, щоб TikTok припинив роботу, – заявила Левітт.

За її словами, ці 90 днів дадуть час, щоб завершити угоду про продаж TikTok американським інвесторам і гарантувати безпеку даних користувачів у США.

Нагадаємо, що китайська компанія ByteDance мала до 19 червня або продати американський сегмент платформи, або зупинила роботу застосунку на території США.

Деякі сенатори-демократи вважають, що Трамп не має законного права продовжувати строк дії заборони, й що поточна угода не відповідає вимогам законодавства.

Робота TikTok у США

Застосунком у Сполучених Штатах користуються близько 170 млн людей. Навесні сторони наблизились до домовленості про те, щоби виділити американську частину TikTok у нову компанію під контролем США, але Китай пригальмував процес після заяв Трампа про нові мита на китайські товари.

У травні Дональд Трамп підтвердив намір знову відкласти дедлайн. TikTok, за його словами, допоміг йому завоювати молодих виборців під час кампанії 2024 року.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.