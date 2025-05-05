Втретє: Трамп збирається відкласти заборону TikTok в США

Президент Дональд Трамп заявив, що готовий ще раз відкласти заборону TikTok в США, якщо угода про продаж американських активів компанії не буде укладена до 19 червня.

Трамп готовий відтермінувати заборону TikTok

В інтерв’ю NBC News президент США зізнався, що у нього є “слабкість” до TikTok, адже платформа допомогла йому завоювати прихильність молодих виборців на виборах 2024 року.

– Можливо, мені не варто цього говорити, але в моєму серці є маленьке тепле місце для TikTok. TikTok – це дуже цікаво, але його буде захищено. Але якщо буде потрібно продовжити термін дії, я готовий це зробити, хоча, можливо, це не буде потрібно, – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Конгрес США ухвалив закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok, інакше застосунок буде заблоковано.

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TikTok тимчасово перестав працювати в США, коли закон набув чинності 19 січня цього року. Однак Трамп, вступивши на пост президента, відклав заборону на 90 днів, а у квітні продовжив ще на 75 днів, пояснивши це торговими суперечками з Китаєм.

Нещодавно стало відомо, що ЄС оштрафував TikTok на €530 млн за незаконну відправку даних користувачів до Китаю.

Джерело : Axios

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