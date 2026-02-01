Компанія SpaceX просить дозволу в Федеральної комісії зі зв’язку США, щоб запустити на орбіту Землі до 1 млн супутників та реалізувати ідею Ілона Маска. Він хоче розмістити центри оброблення даних у космосі, щоб штучний інтелект міг здійснювати складні обчислення.

SpaceX хоче побудувати центри обробки даних у космосі

У заяві, поданій до Федеральної комісії зі зв’язку США, компанія SpaceX заявила, що створює мережу на сонячній енергії, щоб задовольнити зростання попиту на дані, створені штучним інтелектом, пише Bloomberg.

– Запуск 1 млн супутників, які функціонують як орбітальні центри обробки даних – це перший крок до становлення цивілізації, що може використовувати всю потужність Сонця, – йдеться у заяві.

У компанії вважають, що система, яку можна запускати за допомогою багаторазової ракети Starship, слугуватиме дешевшою та екологічнішою альтернативою наземним центрам обробки даних.

Зараз дивляться

Замість систем охолодження, які використовують великі обсяги води на Землі, мережа покладатиметься на радіаційне охолодження, яке відбувається в космосі, що дозволяє розсіювати тепло.

У виданні зазначають, що це зменшить потребу в батареях, оскільки система отримуватиме енергію від сонця.

– Я думав, що ми почнемо з малого і поступово збільшимо кількість, – заявив Ілон Маск.

Згідно з документом, супутники, які використовуватимуть лазерні канали для зв’язку один з одним, планують запустити на висоту від 500 до 2 тис. км на орбіту, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонця.

Ілон Маск публічно говорив про необхідність створення орбітальних центрів оброблення даних нещодавно на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

– Будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом у космосі – це очевидний вибір. Найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту буде космос. Це станеться протягом двох років, можливо, щонайпізніше трьох, – стверджує Маск.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.