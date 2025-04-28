Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт став батьком вдруге – фото та ім’я малюка

Британський актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, став батьком вдруге. Його дружина, акторка Джорджія Грум народила доньку.

Зірка Гаррі Поттера показав фото донечки

Новиною про поповнення в родині Руперт Грінт поділився на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото дівчинки. На знімку крихітка позує в боді, на якому вишите її ім’я – Голді.

Коли саме народилася Голді, актор не уточнив. Однак раніше папараці вже помічали зіркове подружжя на прогулянці з двома дітьми. Тож, вочевидь, дівчинка з’явилася на світ тижнями раніше, але Грінт і Грум тримали це в таємниці.

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– Таємно народжена дитина трохи розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що), – підписав фото зірка Гаррі Поттера.

Зазначимо, що Руперт Грінт і Джорджія Грум разом з 2011 року. У травні 2020-го у них народилася донька Венсдей.

Хоч актор здебільшого тримає своє життя в таємниці, раніше він відверто зізнавався, що йому подобається бути батьком, а після народження первістка він змінився як особистість.

Нещодавно стало відомо, що зірка Сутінків Крістен Стюарт одружилася зі своєю коханою, сценаристкою Ділан Меєр. Весільна церемонія відбулася в Лос-Анджелесі.

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