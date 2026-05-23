Кремль не показує реальної готовності до проведення мирних переговорів, тому партнери мають посилити економічний тиск проти Росії, щоб закінчити повномасштабну війну проти України.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на форумі в Празі, повідомляє NewsMaker.

Чому варто посилити тиск на РФ

Президентка Молдови стверджує, що нинішня влада у Росії не зацікавлена у припиненні бойових дій. На її думку, світу потрібно діяти значно рішучіше, зокрема, посилити економічний тиск на Росію.

– Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни. І не думаю, що Кремль та російський диктатор Путін зацікавлені у серйозних мирних переговорах, – наголосила Санду.

На її думку, продовження масштабної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність та мир до Європи.

Водночас президентка Молдови звернула увагу на методи гібридної агресії, які Росія застосовує проти держав Європи.

За її словами, потрібно бути готовими, щоб запобігати таким діям, зокрема, кібератакам, цифровим диверсіям, інформаційним маніпуляціям та виборчим кампаніям, спрямованим на дестабілізацію.

20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує сили на Чернігівсько-Київському напрямку через отримані дані розвідок про російське планування наступу з боку Білорусі.

За його словами, Росія має наміри провести нову мобілізацію близько 100 тис. людей. Наразі у РФ відсутній потенціал для прихованої мобілізації, стверджує президент України.

8 квітня також повідомлялося, що Росія хоче створити буферну зону зі сторони невизнаного Придністров’я в бік Вінницької області.

