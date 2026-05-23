Російські окупанти закатували українського військового медика Олександра Крохмалюка, який вийшов з металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону про вбитого військового медика Азову, який здався армії Росії у полон.

За словами омбудсмена, заступник командира бригади Святослав Паламар на позивний Калина повідомив, що український захисник помер у російському полоні внаслідок катувань.

Як стверджує Лубінець, керівник медичної служби Крохмалюк був оборонцем Маріуполя, пройшов Оленівку та потрапив до катівні у російському Ростові.

Окупанти повернули тіло українського військового медика, проте із зламаними ребрами та пошкодженою грудною клітиною, внаслідок чого він загинув у полоні, сказав омбудсмен.

На думку Лубінця, це свідчить про те, що російські окупанти щодня цілеспрямовано застосовують тортури проти українських військовополонених, а політика РФ спрямована на кровопролиття та смерті.

