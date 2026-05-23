Росіяни закатували в полоні медика Азову Олександра Крохмалюка — Лубінець
Російські окупанти закатували українського військового медика Олександра Крохмалюка, який вийшов з металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі Донецької області.
Історія військового медика Олександра Крохмалюка
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону про вбитого військового медика Азову, який здався армії Росії у полон.
За словами омбудсмена, заступник командира бригади Святослав Паламар на позивний Калина повідомив, що український захисник помер у російському полоні внаслідок катувань.
Як стверджує Лубінець, керівник медичної служби Крохмалюк був оборонцем Маріуполя, пройшов Оленівку та потрапив до катівні у російському Ростові.
Окупанти повернули тіло українського військового медика, проте із зламаними ребрами та пошкодженою грудною клітиною, внаслідок чого він загинув у полоні, сказав омбудсмен.
На думку Лубінця, це свідчить про те, що російські окупанти щодня цілеспрямовано застосовують тортури проти українських військовополонених, а політика РФ спрямована на кровопролиття та смерті.