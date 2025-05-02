Принц Гаррі програв апеляцію у справі про безпеку у Великій Британії

Суд апеляційної інстанції відхилив позов принца Гаррі, який оскаржував рішення щодо зниження рівня поліцейської охорони під час його візитів до Великої Британії.

Як заявив голова суду сер Джеффрі Вос, аргументи сторони герцога Сассекського були “емоційними та потужними”, однак “його відчуття несправедливості не мають достатнього юридичного підґрунтя для скасування рішення Комітету з охорони королівської родини та VIP-персон”.

Принц Гаррі програв суд щодо безпеки – що відомо

Судді підтвердили, що комітет мав право змінити правила безпеки для Гаррі, який у 2020 році відмовився від обов’язків члена королівської родини. Відтоді охорона йому надається не автоматично, а визначається в індивідуальному порядку для кожного візиту.

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Суд також зазначив, що голова комітету з охорони королівської родини та VIP-персон Річард Мотрем відхилився від внутрішньої політики, коли вирішив не надавати принцу Гаррі постійну поліцейську охорону. Замість цього він ухвалив рішення про індивідуальний підхід.

Попри порушення процедури, суд визнав дії Мотрема правомірними, оскільки він має винятковий досвід у сфері охорони, а політика комітету є непублічною і допускає гнучке застосування.

Позиція принца Гаррі та його юристів

Під час слухань у квітні адвокатка Гаррі Шахід Фатіма наголошувала, що без належної охорони “під загрозою перебувають безпека, життя та гідність” її клієнта. Вона стверджувала, що Гаррі був “несправедливо виокремлений” для “нижчого рівня захисту”. Сам принц під час попередніх засідань заявляв, що через зниження охорони не може привозити сім’ю до Британії.

За словами королівської експертки Афуа Гаган, рішення суду стало для принца “величезним розчаруванням”. Вона припустила, що Гаррі навряд чи повертатиметься до Великої Британії з родиною у найближчому майбутньому. Водночас він має право звернутися до Верховного суду, але лише з дозволу Високого суду.

Позов до Міністерства внутрішніх справ герцог Сассекський подав ще у 2021 році. У 2023-му Високий суд став на бік комітету, а сьогодні Апеляційний суд підтвердив це рішення. Відтоді принц приїжджав до Британії лише епізодично — зокрема, для участі у судових процесах, благодійних заходах, а також на похорон королеви Єлизавети II та коронацію свого батька, короля Чарльза III.

Джерело : BBC

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