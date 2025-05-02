Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о безопасности в Великобритании

Суд апелляционной инстанции отклонил иск принца Гарри, который оспаривал решение о снижении уровня полицейской охраны во время его визитов в Великобританию.

Как заявил председатель суда сэр Джеффри Вос, аргументы стороны герцога Сассекского были “эмоциональными и мощными”, однако “его ощущение несправедливости не имеют достаточного юридического основания для отмены решения Комитета по охране королевской семьи и VIP-персон”.

Принц Гарри проиграл суд по безопасности — что известно

Судьи подтвердили, что комитет имел право изменить правила безопасности для Гарри, который в 2020 году отказался от обязанностей члена королевской семьи. С тех пор охрана ему предоставляется не автоматически, а определяется в индивидуальном порядке для каждого визита.

Сейчас смотрят

Суд также отметил, что глава комитета по охране королевской семьи и VIP-персон Ричард Мотрем отклонился от внутренней политики, когда решил не предоставлять принцу Гарри постоянную полицейскую охрану. Вместо этого он принял решение об индивидуальном подходе.

Несмотря на нарушение процедуры, суд признал действия Мотрема правомерными, поскольку он имеет исключительный опыт в сфере охраны, а политика комитета является непубличной и допускает гибкое применение.

Позиция принца Гарри и его юристов

Во время слушаний в апреле адвокат Гарри Шахид Фатима подчеркивала, что без надлежащей охраны “под угрозой находятся безопасность, жизнь и достоинство” ее клиента. Она утверждала, что Гарри был “несправедливо выделен” для “низшего уровня защиты”. Сам принц во время предыдущих заседаний заявлял, что из-за снижения охраны не может привозить семью в Британию.

По словам королевского эксперта Афуа Гаган, решение суда стало для принца “огромным разочарованием”. Она предположила, что Гарри вряд ли будет возвращаться в Великобританию с семьей в ближайшем будущем. В то же время он имеет право обратиться в Верховный суд, но только с разрешения Высокого суда.

Иск в Министерство внутренних дел герцог Сассекский подал еще в 2021 году. В 2023-м Высокий суд принял сторону комитета, а сегодня Апелляционный суд подтвердил это решение. С тех пор принц приезжал в Британию лишь эпизодически — в частности, для участия в судебных процессах, благотворительных мероприятиях, а также на похороны королевы Елизаветы II и коронацию своего отца, короля Чарльза III.

Источник : BBC

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.