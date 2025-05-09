Melovin згадав, як був “бабієм” у школі та реакцію батька на камінгаут

Співак Melovin поділився особистими спогадами про шкільні роки, перші стосунки та непросте прийняття своєї бісексуальності.

Melovin про бісексуальність

У розмові з ведучим Анатолієм Анатолічем артист зауважив, що в дитинстві мав неабияку популярність серед дівчат і вважав себе справжнім “бабієм”.

– У мене було дуже багато дівчат. Я всім робив ці валентинки, збирав різні подарунки. Мама бралася за голову, коли починалося 14 лютого. Це був ахтунг для моєї сім’ї в сенсі фінансів, – згадав співак.

Проте десь у 13 років він почав розуміти, що його приваблюють і хлопці, хоча зустрічався у школі він лише з дівчатами. Усвідомлення цього супроводжувалося страхом і внутрішнім конфліктом.

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– Я плакав інколи вночі, тому що я боявся самому собі в цьому взагалі зізнаватися. Як це так? Ну що це, виходить, якийсь поламаний, чи що? В мене є дівчина, і в мене є ще паралельно такі думки, – розповів учасник Євробачення 2018.

На камінгаут Melovin наважився вже в дорослому віці. Нагадаємо, це він зробив публічно зі сцени Atlas Weekend у 2021 році. Артист додав, що із батьком після того вони на цю тему трохи говорили лише раз, і він цінує його делікатність і підтримку.

– Тато – дуже дипломатична людина. Він не підіймає теми, які, за його розумінням, можуть бути двом сторонам некомфортні. Я його за це дуже люблю і дуже поважаю. Він поводить себе чесно, як справжній чоловік, – зазначив співак.

Раніше Melovin зізнався, що у своєму житті один раз зрадив кохану людину. Це сталося у його перших серйозних стосунках, що тривали шість років.

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