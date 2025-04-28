Я собі пробачив: Melovin згадав, як зрадив кохану людину

Український співак Melovin зізнався, що у своєму житті один раз зрадив кохану людину. Це сталося у його перших серйозних стосунках, що тривали шість років.

Melovin про власну зраду

Артист пригадав, що тоді йому було років 18-19, і він не знав, як треба поводитися з важливою для нього людиною та правильно комунікувати.

– Я взагалі не розумів, як правильно. Це не виправдовує мене, але я собі це пробачив. Все. Це було дуже давно, – зазначив Melovin.

Попри час, що минув, він досі памʼятає, як почувався після того вчинку.

Зараз дивляться

– Відчуття були гіркі. У мене враження, оскільки я побував і на тому, і на тому полі, однакове – гірке. Отак я описував відчуття, коли зрадили мене. Мені гірко всередині – не боляче, а гірко. І так само і там – гірко всередині, – поділився артист.

На думку Melovin, причини зради можуть бути різними, але часто вони базуються на трьох основних факторах – незадоволення від інтиму, побуту або нестачі романтики.

Раніше артист також розповідав, що сам пережив зраду в інших серйозних стосунках, які тривали близько двох років. За його словами, кохана людина обманювала його рік, що стало сильним ударом.

Нещодавно музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, як зраджував дружині зі співачкою Оленою Тополею (Alyosha). Вони познайомилися в Запоріжжі і їхні стосунки з робочих переросли в роман.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

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