Жалкую грошей на себе: Яна Глущенко розкрила, скільки витрачає її родина

Колишня учасниця Дизель Шоу Яна Глущенко відверто поділилася, яку суму в місяць заробляла раніше, як було останнім часом та на що витрачає гроші.

Яна Глущенко про заробітки

Зараз акторка перебуває в режимі очікування після звільнення з Дизель Студіо, де пропрацювала тривалий час. Пропозиції вже надходять, але, за її словами, ці проєкти ще на етапі підготовки.

Глущенко поділилася, що “колись давно” вона заробляла по $8 тис. на місяць. Останнім часом сума скоротилася до $2,5 тис., причому особисто на себе, каже Яна, вона майже не витрачається.

Зараз дивляться

– Я витрачаю на якийсь там елементарний побут, школу дитини. В мене є чоловік, що теж заробляє, але ми не шикуємо, типу, “діори” й “ів-сен лорани” – це все не моє. Я на себе взагалі жалкую грошей, – зізналася артистка.

Загальні витрати родини Яни складають приблизно $2 тис. на місяць. Ця сума йде не лише на потреби Глущенко, її чоловіка та сина, а й на двох собак, пацючка та ящірку на ім’я Дімка. Акторка пояснила, що улюбленця назвали на честь Дмитра Гордона за виняткову схожість з ведучим.

Яна Глущенко додала, що після звільнення з Дизель Шоу студія розрахувалася з нею на 90% – лишилося отримати ще трохи коштів за рекламні інтеграції. Раніше артистка казала, що рішення про вихід з проєкту далося їй важко, але, за твердженням Яни, це був дуже важливий для неї крок.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

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