Сцена у вогні: Кайл Алессандро з Норвегії яскраво відкрив фінал Євробачення 2025
Норвегію на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі представив співак Кайл Алессандро. Він відкрив фінал міжнародного конкурсу з піснею Lighter.
Що відомо про представника Норвегії на Євробаченні 2025 Кайла Алессандро та про що він співає на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Кайл Алессандро (Kyle Alessandro): біографія представника Норвегії на Євробаченні 2025
Кайл Алессандро – співак, продюсер і автор пісень – народився 10 березня 2006 року в Стейнх’єрі, Тренделаг. Займатися музикою почав ще в дитинстві. У віці 10 років він вразив глядачів і суддів на телешоу Норвегія має талант.
У 2023 році у складі гурту Umami Tsunami співак брав участь у Нацвідборі на Євробачення в Норвегії. Колектив пройшов у фінал з піснею Geronimo, однак посів там останнє місце.
У 2025 році Кайл Алессандро знову спробував свої сили у Нацвідборі, в результаті якого виборов право представляти Норвегію на міжнародному пісенному конкурсі в Базелі.
Кайл каже, що черпає натхнення для творчості в широкому спектрі музичних жанрів і культур – від Південної Америки і Японії до норвезької народної музики.
Про що пісня Кайл Алессандро – Lighter
Свою конкурсну пісню Lighter Кайл Алессандро написав і спродюсував у співпраці автором пісень і продюсером Адамом Вудсом. На створення композиції представника Норвегії надихнула його мама, яка поборола онкологію.
У рядках пісні l’ll be my own lighter (Я сам собі буду запальничкою) Кайл висловлює мантру для пошуку надії та світла навіть у важкі часи.
Кайл Алессандро – Lighter: переклад пісні Запальничка
Запальничка
Золота дівчинка, закута в кригу, із серцем темним, як ніч
Ти змусила мене приглушити своє світло, і більше нічого
Я й справді купився на твою брехню,
Зробив усе, щоб ти залишилася моєю,
Але ти лише тримала мене на гачку, і більше нічого
Десь по дорозі я втратив розум,
Мені довелося пройти сто тисяч миль,
Мені не страшно підпалити все навколо,
Я більше не впаду, я сам собі буду запальничкою
Тепер ніщо не зможе мене спалити,
Я сам собі буду запальничкою,
Я відчуваю іскру всередині себе, мені не потрібен порятунок
Ні за що, ні за що
Тому що я сам собі буду запальничкою.
Я втомився від мільйона спроб боротися, знаків
І коли всі намагалися мені сказати
Я повинен був знати, що прийшов час звільнитися.
Я спалю дотла
Твоє царство, що тримало мене в твоїй владі,
Більше нічого, більше нічого, розпалюю вогонь.
Десь по дорозі я втратив розум,
Мені довелося пройти сто тисяч миль,
Мені не страшно підпалити все навколо,
Я більше не впаду, сам собі буду запальничкою.
Тепер ніщо не зможе мене спалити,
Я сам собі буду запальничкою,
Я відчуваю іскру всередині себе, мені не потрібен порятунок
Ні за що, ні за що
Тому що я сам собі буду запальничкою.
Тиша заповнює кімнату,
І я зняв свої коштовності,
Шкода, що це все правда,
Але вогонь вже розгорається.