Представник Норвегії на Євробаченні 2025, співак Кайл Алессандро заговорив українською мовою та зізнався, що його мачуха родом із міста Суми.

Кайл Алессандро про українську мову

Ведуча Ганна Тульєва поспілкувалася з представником Норвегії під час відкриття міжнародного пісенного конкурсу.

19-річний артист поділився, що завдяки своїй мачусі знає кілька слів та фраз українською мовою, серед яких: “як справи”, “доброго ранку”, “добраніч”.

Найчастіше Алессандро вживає фразу “я втомився”, адже він дуже багато працює. Також співак може представити себе українською. Інтерв’ю представник Норвегії завершив словами “наш козак”.

@liza._.veta Ukrainian passport цьому козаку ???????????????????? @kyle alessandro ???????? #eurovision #eurovision2025 #ukraine???????? #norway???????? #kylealessandro #ziferblat #birdofprey ♬ оригінальний звук – ????LIZAVETA????

Зазначимо, що Кайл Алессандро представляє Норвегію з  треком Lighter, в якому співає про те, як віднайти надію і світло в темні часи. На створення композиції співака надихнула його мама, яка поборола онкологію.

За результатами першого півфіналу Євробачення 2025 Кайл Алессандро пройшов до гранд-фіналу, який відбудеться вже у суботу, 17 травня.

Фото: Кайл Алессандро

