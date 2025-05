Звернення до внутрішньої дитини: номер Нідерландів на Євробаченні 2025

Нідерланди на Євробаченні 2025 представив артист Claude (Клод) з піснею C’est La Vie. У фіналі на сцену в Базелі він вийшов під номером 12.

Чим особливий Claude та про що його конкурсна композиція – читайте у матеріалі.

Claude: біографія представника Нідерландів на Євробаченні 2025

21-річний співак Claude народився у Демократичній Республіці Конго. Клод Кіамбе переїхав до Нідерландів у дев’ятирічному віці разом зі своєю родиною.

Музика завжди була важливою частиною його життя і допомагала долати труднощі. Він почав проявляти свій талант у мультикультурному оркестрі Partout в Алкмарі, а пізніше продовжив музичну кар’єру, здобувши популярність завдяки хітам Ladada (Mon dernier mot), Layla та Еcoutez-moi.



Claude брав участь у різних талант-шоу, зокрема The Voice Kids, а у 2020 році переміг на прослуховуванні Are you next, що дало йому можливість підписати контракт із лейблом Cloud 9 Music. Він співпрацював з відомими продюсерами, такими як Арно Крабман та Йорен ван дер Воорт, що працювали з Девідом Геттою, Мартіном Гарріксом та Monsta X.

Про що пісня Claude – C’est La Vie

Пісня C’est La Vie (Таке життя) передає ідею прийняття життєвих викликів і пошуку світла навіть у найтемніші моменти. Вона поєднує танцювальне звучання із глибокими ліричними рядками, що відображають внутрішню боротьбу та надію.

Claude поєднує у своїй музиці французьку та нідерландську мови, що надає пісні особливої чарівності та міжнародного звучання. Він сам зізнається, що композиція натхненна його власним життєвим шляхом та труднощами, які довелося подолати.

Claude – C’est La Vie: переклад пісні Таке життя

Таке життя

Таке життя, — співала вона мені

Пам’ятаю, я був малим

О, я був зовсім маленьким хлопчиком

Чи можу я згадати мелодію, мелодію?

Отак, ось так

То зверху, то знизу

То вгору, то вниз

І кругом, і довкола

Що буде, так це буде?

Ось я тут, ось я там

Співаю раз, два, три

Таке жит-тя-тя-тя, життя

Таке жит-тя-тя-тя, життя

Так, таке жит-тя-тя-тя, тя

Тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя, життя

Таке життя й воно дивина

Іноді на крилах, іноді нещасний

Та досі чую мамин голос, і раптом

Мелодія, мелодія

Отак, ось так

То зверху, то знизу

То вгору, то вниз

І кругом, і довкола

Що буде, так це буде?

Ось я тут, ось я там

Співаю “раз, два, три”

Таке жит-тя-тя-тя, життя

Таке жит-тя-тя-тя, життя

Так, таке жит-тя-тя-тя, тя

Тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя, життя

Так, таке жит-тя-тя-тя, життя

Так, таке жит-тя-тя-тя, життя

Таке жит-тя-тя-тя

Тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя, життя

О, таке життя

Життя в рожевому

Життя в чорнму

О, такі вечори

І співатиму я до кінця

Ось так: Тя, тя-тя, тя-тя-тя

Отак, ось так

То зверху, то знизу

То вгору, то вниз

І кругом, і довкола

Що буде, так це буде?

Почуй мене, о мамо

Співаю раз, два, три

Таке життя

Claude – C’est La Vie на Євробаченні 2025: відео виступу

