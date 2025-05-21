Переводить ничего не буду: Данилко объяснил, почему не выпускает песни на украинском языке

Артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки заявил, что не будет переводить свои русскоязычные хиты. Также он признался, что сейчас работает над новым украиноязычным репертуаром.

Данилко о новых песнях на украинском языке

По словам Андрея, он уже давно пишет новые песни только на украинском языке. Однако артисту сложно выпустить новый репертуар из-за того, что люди, с которыми он ранее работал, либо уже ушли из жизни, либо уехали из страны.

— В этом плане мне сложно, нужна остановка, чтобы сесть и сделать новый репертуар. Я понимаю хейт, что я пою старые песни. Это песни того времени, я их могу не петь. А новые песни я пишу на украинском. И мне кажется, что они получаются очень неплохими, — поделился он.

Переводить русскоязычные хиты Верки Сердючки Данилко не собирается, ведь это, по его словам, получается неудачно.

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— Переводить я ничего не буду, я попробовал перевести — это получается КВН. Говорят, что можно все перевести — ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, Червону руту на русский. Не можете? Потому что это так написано. Ивасюк для меня пример того, как все талантливо сделано. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое, — сказал артист.

Отметим, что Андрея Данилко неоднократно критиковали за то, что во время полномасштабной войны он продолжал выполнять свои треки на русском языке.

Источник : BBC Украина

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