РФ вночі атакувала Україну 315 БпЛА, балістикою та Іскандерами: скільки знищено
Нічна атака на Україну 10 червня тривала з вечора понеділка і закінчилася рано вранці. Армія РФ завдала удару 322-ма засобами повітряного нападу – дронами, балістичними та крилатими ракетами.
Комбінований удар РФ по Україні 10 червня
Сьогодні вночі окупанти запустили у бік України 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Крім того, ворог завдав удару:
- 2 балістичними ракетами KN-23 – із Воронезької області;
- 5 крилатими ракетами Іскандер-К – із Курської області.
У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що основний напрямок удару – місто Київ
Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони знешкоджено 284 засоби повітряного нападу, з яких 220 збито вогневими засобами і 64 – локаційно втрачені:
- 213 дрони збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Однак зафіксовано влучання у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 16-ти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.