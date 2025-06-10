РФ вночі атакувала Україну 315 БпЛА, балістикою та Іскандерами: скільки знищено

Нічна атака на Україну 10 червня тривала з вечора понеділка і закінчилася рано вранці. Армія РФ завдала удару 322-ма засобами повітряного нападу – дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Комбінований удар РФ по Україні 10 червня

Сьогодні вночі окупанти запустили у бік України 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Крім того, ворог завдав удару:

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2 балістичними ракетами KN-23

5 крилатими ракетами Іскандер-К

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що основний напрямок удару – місто Київ

Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони знешкоджено 284 засоби повітряного нападу, з яких 220 збито вогневими засобами і 64 – локаційно втрачені:

213 дрони збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені або подавлені РЕБ;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

Однак зафіксовано влучання у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 16-ти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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