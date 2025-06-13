Так і не став серіалом: родина Лінча хоче опублікувати останній сценарій режисера

Попри те, що Девід Лінч не встиг втілити в життя свій фінальний серіал, його родина не хоче, щоб останні задуми культового режисера залишилися невідомими глядачам.

Родина Лінча опублікує його останній сценарій

Донька режисера Дженніфер Лінч розповіла, що сценарій мінісеріалу Unrecorded Night, над яким Лінч працював у співпраці з Netflix упродовж останніх років життя, можуть видати як окремий твір.

– Ніхто з нас не намагався знімати цей серіал замість нього. Але ми справді розглядаємо варіант його публікації. Було б сумно, якби люди не змогли ознайомитися з цим проєктом, – сказала Дженніфер.

Лінч помер у січні у віці 78 років від зупинки серця, спричиненої емфіземою легень. Після його смерті співгендиректор Netflix Тед Сарандос підтвердив, що творець Твін Пікса особисто презентував їм ідею для мінісеріалу.

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– Ми одразу погодилися. Це був типовий Лінч: таємничий, ризикований, але ми були готові вирушити у цю подорож із генієм. Спершу завадила пандемія, потім – проблеми зі здоров’ям. Та ми весь час були поруч і чекали, коли він зможе повернутися, – зазначив Сарандос.

До зйомок Unrecorded Night справа так і не дійшла, кастинг офіційно не розпочався. Втім, Дженніфер Лінч впевнена, що батько знову запросив би своїх улюблених акторів та друзів – Кайла Маклаклена, Лору Дерн та Наомі Воттс.

Чи планував Лінч зняти серіал

Публікація Unrecorded Night може стати своєрідним прощальним жестом від Девіда Лінча до своїх шанувальників.

За словами його доньки, в останні місяці життя режисер працював над архівом.

– Йому було складно дихати, але він був ментально активним. І він майже завершив роботу з архівами, – уточнила Дженніфер.

Наомі Воттс раніше розповідала, що бачилася з режисером за кілька тижнів до його смерті.

– У листопаді ми з Лорою приїхали до нього на обід. Він був у гарному настрої, говорив, що хоче повернутися до роботи. Ми казали: “Ти впораєшся! Можеш знімати навіть з трейлера”. У ньому ще горів творчий вогонь, – пригадала акторка.

Останнім телепроєктом Девіда Лінча став серіал Twin Peaks: The Return у 2017 році. Співтворець серіалу Марк Фрост зізнався, що навіть говорив із Лінчем про можливість четвертого сезону. Втім, ця ідея, так і лишилася не втіленою.

Джерело : Deadline

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