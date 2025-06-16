Це складно й довго: Ковальський про ремонт квартири, в яку влучив дрон
Журналіст та ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський розповів, чи вдалося йому відновити квартиру, в яку в грудні 2023 року влучив російський дрон.
Що зараз з квартирою Андрія Ковальського
Ведучий разом з дружиною і двома дітьми досі живе в орендованому житлі, адже ремонтні роботи в його квартирі ще тривають. Ковальський зазначив, що це складний і тривалий процес.
– Місто вже відбудувало фасад будинку і дах. Пошкодження були серйозні: фасадні конструкції були порушені, і перед початком робіт довелося пройти через купу паперової тяганини. Поки не відновили зовнішню частину будинку, ми не могли повноцінно починати ремонт всередині – особливо в тій частині, куди був приліт, інші кімнати вже завершили. Там, по суті, просто не було стін, – сказав він.
Ковальський додав, що глобальне відновлення оселі ще попереду і на це потрібен час. Водночас ведучий сподівається, що найважчі етапи вже позаду.
Після влучання ворожого дрона в будинок, ставлення ведучого до поняття “дім” дуже змінилося. Ковальський каже, що зараз для нього дім – це місце, де ти почуваєшся комфортно і безпечно.
– До великої війни ми багато працювали, вкладали всі зароблені гроші у квартиру, яка тепер нам чужа, не затишна, не своя, вона лише формально наша. Це було важливо, здавалося, що “своє” – це стабільність, опора. А тепер… Тепер усе інакше. Пріоритети змінилися. Безпека, спокій, можливість бути з тими, кого любиш, важать набагато більше. І вже немає тієї прив’язаності до стін чи документів на власність. Я навчився ставитися до цього спокійніше. Дім – там, де твої діти, де ти дихаєш вільно, – сказав ведучий.
Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня 2023 року російський Shahed влетів у вікно квартири Андрія Ковальського. Внаслідок цього стався вибух, почалася пожежа. На щастя, ведучий, його дружина і двоє дітей не постраждали.
Фото: Андрій Ковальський