Батько наш Жадан: в мережі глузують з Росії, що відкрила справу проти письменника

Письменник, музикант та військовий Сергій Жадан поповнив список українських знаменитостей, яких демонізує російська пропагандистська машина. Тепер він також є фігурантом кримінальної справи.

Росія відкрила справу проти Сергія Жадана

У своїх соцмережах автор роману Депеш Мод опублікував скриншот новини про те, що проти нього відкрито кримінальну справу. Примітно, що першоджерелом виступає нелегітимне управління внутрішніх справ ВДА Харківської області, яким керують окупанти.

У тексті Жадана називають “ідеологічним натхненником незаконного збройного формування”. Вочевидь йдеться про бригаду НГУ Хартія, де служить письменник.

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– Люблю свою роботу, – прокоментував скриншоти Сергій Жадан.

Підписники музиканта з гумором відреагували на справу, відкриту в РФ.

Сергію Вікторовичу, ви збуджуєте навіть “уголовні дєла”.

Визнання міжнародного рівня! Це означає, що ви на правильному шляху.

Фотку красиву обрали, цінують. Одразу видно “вдохновітєля”.

А чого досяг ти?!

Батько наш Жадан!

От це вже рівень, це я розумію!

Вдохновітєль, прєклоняєм колєні!

Успішний успіх!

Це рівень, до якого треба рости

Заздрю, – пишуть в коментарях.

Сергій Жадан не єдиний серед українських зірок, кого намагається покарати так зване російське правосуддя. Наприклад, ведучу Машу Єфросиніну у 2023 році суд у РФ заочно “відправив за ґрати” на сім років, а співачку Джамалу тоді “заарештували” – також заочно. Обом зіркам закидають “поширення фейків проти російської армії”.

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