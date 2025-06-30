Почти максимальная: Николай Луценко рассекретил размер пенсии

Ведущий Миколиної погоди в программе Ранок у великому місті на ICTV2 Николай Луценко раскрыл размер своей пенсии. Он оценил его как “нормальный”.

Какую пенсию получает Николай Луценко

Актер отметил, что уровень пенсионного обеспечения в Украине колеблется от минимального – в 2,3 тыс. грн – до максимального, который составляет около 23 тыс. грн. Луценко признался, что его пенсия близка именно к верхнему показателю.

В то же время он подчеркнул, что это результат долгой и интенсивной работы, которая предусматривала значительные отчисления в государственный бюджет.

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– Я тогда так много работал, столько доходов было, и все шло в государство. Если вы, например, 10 тыс. зарабатываете – около пяти отдаете государству. И теперь государство вам обратно дает – вот и вся математика, – пояснил он.

Несмотря на относительно высокий размер пенсии, ведущий признался, что из-за инфляции ее размер ощутимо уменьшился.

– Когда я уходил на пенсию, она была очень неплохая, а потом госпожа инфляция своими зубками откусила. И то, что у меня было в валюте на тот момент, когда я получал, и сейчас – это половина. Но все равно жить можно, – резюмировал ведущий.

Николай Луценко также говорил, что в последние годы большие суммы тратит на “капитальный ремонт” организма. Так, операция по стентированию сердца обошлась ему в 200 тыс. грн, а для преодоления катаракты потратил 60 тыс.

Весной певец Павел Зибров тоже рассекретил размер своей пенсии. Оказалось, что он каждый месяц получает от государства 8,5 тыс. грн. По словам звезды, статус Народного артиста Украины и многолетний вклад в культуру не играет никакой роли в расчете пенсионных выплат.

Источник : Алина Доротюк

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