Отруєння в Китайському привіті: Кацурін прокоментував результати перевірки

Ресторатор Міша Кацурін прокоментував результати лабораторної перевірки його львівського закладу Китайській привіт, де сталося масове харчове отруєння відвідувачів.

Нагадаємо, що сам Кацурін також опинився серед постраждалих і зараз проходить курс лікування.

Кацурін про результати перевірки ресторану

За словами ресторатора, у закладі отруїлося 119 людей, включно із ним. З них – 46 ще перебувають у лікарні. Усі гості їли сінгапурський чизкейк 14 та 15 липня.

Зараз дивляться

– Там крем з яєць (в них дуже чудово почуває себе сальмонела), плюс температура запікання менше за 70 градусів, якої недостатньо, щоби цю сальмонелу вбити, – пояснив Кацурін.

Продукти, які перевірили лабораторно, виявилися чистими. Водночас у двох кухарів підтвердили сальмонельоз.

– Обидва кухарі також 14 липня їли цей чизкейк. Один з них – су-шеф, і в його обов’язки входить дегустація всіх страв, а інший – заготівельник, і він просто їв десерт. Ми маємо відеофіксацію з камер. Тому носії вони чи також потерпілі – ми не знаємо. Обидва кухарі мали медичні книжки перед прийняттям на роботу, – уточнив ресторатор.

Кондитери, які готували десерт, виявилися здоровими, а яйця, що потрапили на аналіз, – стерильними. Кацурін не виключає, що сальмонела могла потрапити до крему з іншого лотка.

Він також визнав порушення – частина персоналу ще не мала медичних книжок. Проте всі ці працівники здорові й до приготування десерту не були залучені.

Що обіцяє Кацурін

Ресторатор запевнив, що його команда продовжує підтримувати своїх гостей, що постраждали від десерту, зокрема, відшкодовуючи витрати на лікування. Кацурін зазначив, що після перевірки з меню прибрали сінгапурський чизкейк. Триває робота з виправлення помилок, на які закладу вказала Держпродспоживслужба.

– Міняємо постачальника яєць, а там, де це можливо, міняємо яйця на пастеризовані яєчні суміші. Повністю перезавантажуємо систему безпеки в усій своїй мережі, впроваджуємо систему управління безпекою харчових продуктів за найвищими світовими стандартами. Над цим буде працювати окрема команда, яку наразі я очолю особисто, – додав Міша Кацурін, пообіцявши розповідати про подальший процес.

Він також подякував за підтримку усім, хто підтримав його, та ще раз перепросив в усіх постраждалих. Ресторатор обіцяє, що зробить усе, щоби більше не наражати на небезпеку гостей свого закладу.

Фото: Міша Кацурін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.