Жива, але руки тремтять: Катерина Соляр показала розтрощену росіянами квартиру

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня квартира телеведучої 24 каналу Катерини Соляр зазнала значних пошкоджень. На щастя, сама Катерина вціліла.

Катерина Соляр про зруйновану РФ квартиру

Після обстрілу Соляр вийшла на зв’язок у соцмережах і показала свою розтрощену оселю: вибиті вікна, вирвані двері, обвалену стелю та знищені меблі.

– Я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки, чим допомогти, трусяться руки, але я норм, – поділилася вона з підписниками.

Ведуча ночувала в коридорі, й, імовірно, саме це врятувало їй життя. Зранку Катерина Соляр зробила собі каву, додавши, що має ще одне бажання. Вочевидь, те саме, що й в усіх нас.

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Атака на Київ 31 липня 2025 року

Російські війська атакували столицю України вночі, спочатку запустивши ударні дрони-камікадзе, а зранку – крилаті ракети.

Постраждали чотири райони міста, загинули щонайменше шестеро людей, серед них – шестирічна дитина, ще понад 50 жителів столиці отримали поранення.

У Святошинському районі повністю зруйновано під’їзд житлового будинку. У Солом’янському – горіли авто, пошкоджено кілька багатоповерхівок.

За фактом атаки правоохоронці відкрили провадження за статтею про воєнний злочин. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки терористичного удару РФ.

Фото: Катерина Соляр

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