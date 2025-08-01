Украинский режиссер выиграл суд с HBO – доказал плагиат в сериале Чернобыль
Телеканал HBO заключил мировое соглашение с украинским режиссером Андреем Приймаченко после многолетней судебной тяжбы.
Основанием для иска стало использование в сериале Чернобыль (Chernobyl) его видео без разрешения.
Режиссер из Украины заключил мировое соглашение с HBO
О достижении договоренности Приймаченко сообщил в своем Facebook.
– Соглашение с HBO заключено. В результате процесса в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка стороны пришли к соглашению. Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США в деле с одной из крупнейших американских (и мировых) медиакомпаний, – отметил режиссер.
Детали соглашения не разглашаются из-за условий контракта. Андрей Приймаченко подчеркнул, что с самого начала этого дела, рассмотрение которого длилось более шести лет, стремился восстановить справедливость.
– Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны – хоть США, хоть Китай – нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло, – резюмировал Приймаченко.
Режиссер добавил, что дело было сложным и длительным, осложненным пандемией и полномасштабной войной в Украине.
Что стало предметом спора
Процесс касался эпизода из первой серии мини-сериала Чернобыль от HBO, который вышел в 2019 году. В нем авторы использовали видео с визуализацией переговоров между диспетчером центральной пожарной связи и спасателями ЧАЭС утром 26 апреля 1986 года.
Это видео Приймаченко создал еще в 2013 году, смонтировав титры с аутентичной записью и выложив ролик на YouTube.
После выхода сериала режиссер обратился к компании-производителю Sister Pictures с просьбой о сотрудничестве, однако получил ответ, что видео якобы является их оригинальным продуктом.
Украинский дистрибьютор Radioactive Films также заявил, что имел разрешение на использование видео от дирекции музея Чернобыля в Киеве. Это заставило Приймаченко обратиться в суд в США.
Одним из доказательств в пользу автора стала техническая ошибка в титрах, которая была повторена и в сериале. Вместо “начсостав” во фразе о подъеме по тревоге использовано “наш состав”. Это свидетельствует о том, что видео действительно было скопировано.
К слову, мини-сериал Чернобыль получил признание как у зрителей, так и у критиков и историков за правдивое воспроизведение событий аварии на ЧАЭС.
На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 96% на основе 97 рецензий. На Metacritic сериал имеет оценку 82 из 100, а на IMDb он занимает пятое место среди 250 лучших сериалов всех времен.
Фото: HBO, Андрей Приймаченко