Украинский режиссер выиграл суд с HBO – доказал плагиат в сериале Чернобыль

Телеканал HBO заключил мировое соглашение с украинским режиссером Андреем Приймаченко после многолетней судебной тяжбы.

Основанием для иска стало использование в сериале Чернобыль (Chernobyl) его видео без разрешения.

Режиссер из Украины заключил мировое соглашение с HBO

О достижении договоренности Приймаченко сообщил в своем Facebook.

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– Соглашение с HBO заключено. В результате процесса в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка стороны пришли к соглашению. Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США в деле с одной из крупнейших американских (и мировых) медиакомпаний, – отметил режиссер.

Детали соглашения не разглашаются из-за условий контракта. Андрей Приймаченко подчеркнул, что с самого начала этого дела, рассмотрение которого длилось более шести лет, стремился восстановить справедливость.

– Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны – хоть США, хоть Китай – нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло, – резюмировал Приймаченко.

Режиссер добавил, что дело было сложным и длительным, осложненным пандемией и полномасштабной войной в Украине.

Что стало предметом спора

Процесс касался эпизода из первой серии мини-сериала Чернобыль от HBO, который вышел в 2019 году. В нем авторы использовали видео с визуализацией переговоров между диспетчером центральной пожарной связи и спасателями ЧАЭС утром 26 апреля 1986 года.

Это видео Приймаченко создал еще в 2013 году, смонтировав титры с аутентичной записью и выложив ролик на YouTube.

После выхода сериала режиссер обратился к компании-производителю Sister Pictures с просьбой о сотрудничестве, однако получил ответ, что видео якобы является их оригинальным продуктом.

Украинский дистрибьютор Radioactive Films также заявил, что имел разрешение на использование видео от дирекции музея Чернобыля в Киеве. Это заставило Приймаченко обратиться в суд в США.

Одним из доказательств в пользу автора стала техническая ошибка в титрах, которая была повторена и в сериале. Вместо “начсостав” во фразе о подъеме по тревоге использовано “наш состав”. Это свидетельствует о том, что видео действительно было скопировано.

К слову, мини-сериал Чернобыль получил признание как у зрителей, так и у критиков и историков за правдивое воспроизведение событий аварии на ЧАЭС.

На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 96% на основе 97 рецензий. На Metacritic сериал имеет оценку 82 из 100, а на IMDb он занимает пятое место среди 250 лучших сериалов всех времен.

Фото: HBO, Андрей Приймаченко

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