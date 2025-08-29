На Венеційському кінофестивалі, що розпочався 27 серпня, поруч з іншими прапорами підняли й російський триколор.

МЗС України та Мінкульт засудили рішення організаторів у спільній заяві.

Російській прапор на Венеційському кінофестивалі

У відомствах присутність прапора РФ на престижному міжнародному заході назвали “трагікомедією власного авторства”.

– Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема чотирьох дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю, – йдеться у заяві.

У МЗС та Мінкульті наголосили, що єдине, що зараз було б правильним вчинком з боку Венеційського кінофестивалю, це “позбутися присутності Росії та російського прапора”.

– Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору, – переконані в міністерствах.

Це вже не вперше, коли Венеційський кінофестиваль толерує РФ та російську культуру. Минулого року на заході показали пропагандистську стрічку російської режисерки Анастасії Трофімової Росіяни на війні.

У фільмі не показали руйнування та воєнні злочини, які окупанти вчиняють в Україні, а самих росіян зобразили “звичайними” людьми.

Раніше МЗС України засудило участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно.

