Вночі на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Обстріл Дніпропетровщини

За словами Олександра Ганжі, росіяни майже 20 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині ворог поцілив по Нікополю, а також по Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Вибухами пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.

На жаль, загинув 35-річний чоловік. У важкому стані госпіталізована 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься вдома.

Також росіяни гатили й по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Там понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.

Обстріли України

Вчора ввечері окупанти обстріляли прикордонне село у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Внаслідок атаки дронів загорілося сільськогосподарське підприємство. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми.

На Запоріжжі у Пологівському районі російський FPV-дрон атакував автівку. Загинув водій — 67-річний чоловік. Поранення дістали ще двоє пасажирів: 62-річний чоловік та 61-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 536-ту добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

