Вуді Аллен виправдався за участь у московському фестивалі та сказав, що думає про Путіна
- Вуді Аллен сказав, як ставиться до диктатора Путіна та війни.
- Чому Вуді Аллен вирішив долучитися до московського фестивалю.
Американський режисер Вуді Аллен відреагував на різку заяву МЗС України щодо його участі в Московському міжнародному тижні кіно.
Українське відомство назвало цю подію “ганьбою та образою” для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російських воєнних злочинців. Режисер у відповідь заявив, що не вважає розрив культурного діалогу правильним шляхом.
Реакція Вуді Аллена
Аллен належить до тої частини західного суспільства, яке ніби й визнає, що країна-терорист порушує усі норми, але при цьому не може відмовитися від російської культури.
– Коли мова йде про конфлікт в Україні, я твердо вірю, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв’язав, є жахливою. Але, що б не робили політики, я не відчуваю, що припинення художніх діалогів будь-коли є добрим способом допомогти, – прокоментував режисер.
Вуді Аллен також зазначив, що не планує знімати фільми в Росії, хоча має “добрі почуття до Москви та Санкт-Петербурга”. Він додав, що захоплюється російським кінематографом, зокрема екранізацією твору Толстого Війна і мир, режисер якої Сергій Бондарчук у 1969 році отримав Оскар.
До слова, сесію, під час якої Вуді Аллен долучився до кінофестивалю у Москві, модерував режисер Федір Бондарчук – путініст й автор пропагандистських стрічок Сталінград та Тяжіння.