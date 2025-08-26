Укр Рус
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Вуді Аллен виправдався за участь у московському фестивалі та сказав, що думає про Путіна

Головне
  • Вуді Аллен сказав, як ставиться до диктатора Путіна та війни.
  • Чому Вуді Аллен вирішив долучитися до московського фестивалю.
Вуді Аллен
Фото: Getty Images

Американський режисер Вуді Аллен відреагував на різку заяву МЗС України щодо його участі в Московському міжнародному тижні кіно.

Українське відомство назвало цю подію “ганьбою та образою” для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російських воєнних злочинців. Режисер у відповідь заявив, що не вважає розрив культурного діалогу правильним шляхом.

Реакція Вуді Аллена

Аллен належить до тої частини західного суспільства, яке ніби й визнає, що країна-терорист порушує усі норми, але при цьому не може відмовитися від російської культури.

– Коли мова йде про конфлікт в Україні, я твердо вірю, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв’язав, є жахливою. Але, що б не робили політики, я не відчуваю, що припинення художніх діалогів будь-коли є добрим способом допомогти, – прокоментував режисер.

Вуді Аллен також зазначив, що не планує знімати фільми в Росії, хоча має “добрі почуття до Москви та Санкт-Петербурга”. Він додав, що захоплюється російським кінематографом, зокрема екранізацією твору Толстого Війна і мир, режисер якої Сергій Бондарчук у 1969 році отримав Оскар.

До слова, сесію, під час якої Вуді Аллен долучився до кінофестивалю у Москві, модерував режисер Федір Бондарчук – путініст й автор пропагандистських стрічок Сталінград та Тяжіння.

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВуді АлленРосійська пропаганда
