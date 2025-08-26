Вуді Аллен виправдався за участь у московському фестивалі та сказав, що думає про Путіна

Головне Вуді Аллен сказав, як ставиться до диктатора Путіна та війни.

Чому Вуді Аллен вирішив долучитися до московського фестивалю.

Американський режисер Вуді Аллен відреагував на різку заяву МЗС України щодо його участі в Московському міжнародному тижні кіно.

Українське відомство назвало цю подію “ганьбою та образою” для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російських воєнних злочинців. Режисер у відповідь заявив, що не вважає розрив культурного діалогу правильним шляхом.

Реакція Вуді Аллена

Аллен належить до тої частини західного суспільства, яке ніби й визнає, що країна-терорист порушує усі норми, але при цьому не може відмовитися від російської культури.

– Коли мова йде про конфлікт в Україні, я твердо вірю, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв’язав, є жахливою. Але, що б не робили політики, я не відчуваю, що припинення художніх діалогів будь-коли є добрим способом допомогти, – прокоментував режисер.

Вуді Аллен також зазначив, що не планує знімати фільми в Росії, хоча має “добрі почуття до Москви та Санкт-Петербурга”. Він додав, що захоплюється російським кінематографом, зокрема екранізацією твору Толстого Війна і мир, режисер якої Сергій Бондарчук у 1969 році отримав Оскар.

До слова, сесію, під час якої Вуді Аллен долучився до кінофестивалю у Москві, модерував режисер Федір Бондарчук – путініст й автор пропагандистських стрічок Сталінград та Тяжіння.

Джерело : The Guardian

