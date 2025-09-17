Coachella — це один із найвідоміших у світі музичних і мистецьких фестивалів, який щорічно збирає десятки тисяч відвідувачів із різних куточків планети. Фестиваль проходить у Каліфорнії, США, і поєднує у собі живі виступи провідних музикантів та гуртів різних жанрів, від попу та року до електронної музики та хіп-хопу.

Ба більше, на Coachella представлені інсталяції сучасного мистецтва, перформанси та інтерактивні проєкти, отже відвідувачі зможуть зануритися у креативний простір і відчути атмосферу фестивальної культури.

Організатори фестивалю вже повідомили, коли відбудеться фестиваль та хто виступить на Коачеллі 2026. Про деталі читайте в нашому матеріалі.

Coachella 2026: дати

Музичні фанати, одягнені в яскравий, але зовсім непрактичний пустельний стиль, знову зберуться на фестивалі Coachella у квітні 2026 року, який обіцяє розважити майже кожного відвідувача.

Організатори повідомили, що фестиваль музики та мистецтва Coachella відбудеться 10–12 та 17–19 квітня 2026 року.

Coachella 2026: хто виступить

Серед учасників фестивалю як зірки зі світовою популярністю, так і початківці. Окрім цього, очікується спеціальний сет сольного проєкту діджея Маттео Міллері Anyma, а на сцені з’явиться кейпоп-гурт BigBang, який мав виступити ще на скасованому у 2020 році фестивалі.

Coachella 2026, артисти:

Сабріна Карпентер у п’ятницю,

Джастін Бібер у суботу,

Karol G у неділю.

Серед тих, хто виступить на Coachella 2026 є й менш відомі учасники, зокрема Central Cee, Девід Бірн, The Strokes, Katseye, Teddy Swims, Еддісон Ре, Sexyy Red, The XX, Іггі Поп та Young Thug.

Для багатьох із них це не перший виступ на Coachella, адже Карпентер брала участь у фестивалі минулого року, а Karol G раніше виступала разом із Becky G та J Balvin.

Організатори повідомили, що продаж квитків розпочинається у п’ятницю, 19 вересня, о 11:00 за тихоокеанським часом.

YouTube знову виступає ексклюзивним партнером прямих трансляцій на обидва вікенди фестивалю на офіційному каналі.

Coachella 2026: локація фестивалю

Coachella проходить у два вікенди поспіль, щоб більше людей змогли потрапити на фестиваль і не було тисняви. Програма в обидва вікенди однакова, тож хто не зміг на перший – має шанс на другий.

Фестиваль відбувається в Індіо, Каліфорнія, у долині Коачелла. Це пустельна місцевість із широкими просторами, де легко розмістити сцени, намети й людей, а ще сюди зручно дістатися з Лос-Анджелеса та інших міст.

Глядачі живуть прямо біля фестивалю, тобто у кемпінгах або орендованих будиночках. Це дає відчуття спільноти, можна жити в ритмі музики та мистецтва і повністю зануритися в атмосферу.

Coachella 2026: скільки людей відвідає фестиваль

На Coachella 2026 очікується понад 100 000 відвідувачів, як і на попередніх великих фестивалях. Локація може вмістити близько 125 000 людей протягом двох вікендів.

