Українська реперка Alyona Alyona, поділилася подробицями особистого життя та зізналася, як будує стосунки з коханим, коли більшість часу проводить у столиці, а він залишається в Івано-Франківській області.

Чому коханий Alyona Alyona не приїжджає до Києва

Виконавиця пояснила, що її обранець не супроводжує її на світських подіях, адже має важливі справи вдома.

– Він не подорожує, він вдома. Він дома не сам. Є людина, за якою йому треба доглядати. Відповідно, він прикутий до своїх територіальних обставин. А я його в цьому підтримую. Мені достатньо от нашого спілкування такого, як воно є, і достатньо того, що нема чого тягти його в цей шумний Київ. Ні-ні-ні, я не дозволяю – Баба Яга проти, – жартома додала артистка.

Попри активне публічне життя, Alyona Alyona зізнається, що саме на Івано-Франківщині почувається вільною від статусу знаменитості. Там вона може залишатися собою і насолоджуватися простими речами.

– Мені так подобається, що я можу приїхати туди, в те село, де, вибачте, зі мною вже всі перефоткались, вже нікому нічого від мене не треба. Я собі ходжу – проста Альона стала на клумбі, щось там цей… всі кажуть: “Бог поміч”. Я кажу: “І вам дай Бог здоров’я”. Ми можемо піти на гриби, ми можемо піти на риболовлю, – поділилася виконавиця.

Реперка зазначила, що змогла розділити два різні світи – публічність і домашній затишок. Саме завдяки цьому вона знаходить баланс між творчістю й особистим щастям.

Раніше Alyona Alyona казала, що перебування в Києві обходиться їй набагато дорожче, ніж на Івано-Франківщині, де вона нині мешкає. Причина – у повсякденних витратах, які у великому місті набагато більші.

