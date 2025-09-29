Украинская рэп-сиполнительница Alyona Alyona поделилась подробностями личной жизни и призналась, как строит отношения с любимым, когда большую часть времени проводит в столице, а он остается в Ивано-Франковской области.

Почему любимый Alyona Alyona не приезжает в Киев

Исполнительница объяснила, что ее избранник не сопровождает ее на светских мероприятиях, ведь у него есть важные дела дома.

– Он не путешествует, он дома. Он дома не один. Есть человек, за которым ему нужно ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам. А я его в этом поддерживаю. Мне достаточно нашего общения таким, какое оно есть, и достаточно того, что нет смысла тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не позволяю – Баба Яга против, – в шутку добавила артистка.

Несмотря на активную публичную жизнь, Alyona Alyona признается, что именно в Ивано-Франковской области чувствует себя свободной от статуса знаменитости. Там она может оставаться собой и наслаждаться простыми вещами.

Сейчас смотрят

– Мне так нравится, что я могу приехать туда, в то село, где, извините, со мной уже все перефотографировались, уже никому ничего от меня не нужно. Я себе хожу – простая Алена стала на клумбе, что-то там этот… все говорят: “Бог в помощь”. Я говорю: “И вам дай Бог здоровья”. Мы можем пойти на грибы, мы можем пойти на рыбалку, – поделилась исполнительница.

Рэперша отметила, что смогла разделить два разных мира – публичность и домашний уют. Именно благодаря этому она находит баланс между творчеством и личным счастьем.

Ранее Alyona Alyona говорила, что пребывание в Киеве обходится ей гораздо дороже, чем в Ивано-Франковской области, где она сейчас живет. Причина – в повседневных расходах, которые в большом городе гораздо выше.

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.