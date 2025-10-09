Американський актор Джон Літгоу, відомий за численними кінороботами та шістьма нагородами Еммі, уперше з’явився на знімальному майданчику нового серіалу Гаррі Поттер від HBO в образі Альбуса Дамблдора.

Новий Дамблдор у всесвіті Гаррі Поттера

Актора, який зовсім скоро відсвяткує 80-річний ювілей, помітили в образі під час зйомок на пляжі в Англії 7 жовтня.

У нього була довга сива борда, сива перука, окуляри у формі півмісяців та темні чаклунські шати.

First look at John Lithgow as Albus Dumbledore for the Harry Potter TV series. What do you think? pic.twitter.com/wXEl0f1YmL — Harry Potter Universe (@HPotterUniverse) October 8, 2025

Фанати магічної саги вже висловилися щодо побаченого. Найбільше їх здивувала локація, що обрали для зйомок.

Має чудовий вигляд. Але з якого дива Дамблдор узагалі на морі (якщо не рахувати шостої книги)?

Судячи з цих кадрів і закляття, яке можна прочитати, що це може бути за сцена?

Ми починаємо з шостої книги? Чи це буде нелінійно, у стилі Тарантіно?

Чому вони знімають сцени з горокраксами?

Якщо чесно, він має чудовий вигляд як Дамблдор. Не розумію лише, чому він на пляжі. Шкода, що серіал приречений через кастинг Снейпа.

Хмм… ну, якби борода й мантія не скидалися на те, ніби їх купили на Temu, можливо, я б зацікавилася. Але не знаю. Моє питання: що він робить на пляжі?

Також не всі поттеромани впевнені, що Джон Літгоу гратиме роль Дамблдора до фіналу шоу. Вони сумніваються, що вік дозволить йому це.

Раніше сам актор зізнався, що пропозиція зіграти легендарного директора Гоґвортсу стала для нього несподіванкою.

– Це було непросте рішення, бо, боюся, воно визначить для мене останню главу мого життя. Я дуже схвильований. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення проєкту, але я сказав “так”, – ділився актор ще у лютому.

Прем’єра серіалу Гаррі Поттер від HBO очікується у 2027 році. Він стане повним переосмисленням книжкової серії з новими виконавцями головних ролей і масштабним підходом до історії чарівного світу, обіцяють шоуранери.

