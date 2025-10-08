Студія Warner Bros. оголосила про масштабне святкування 25-річчя виходу першого фільму про хлопчика, що вижив, Гаррі Поттера і філософський камінь.

Стрічку, яка назавжди увійшла в серця поттероманів, показали у кінотеатрах 16 листопада 2001 року.

Фільму Гаррі Поттера і філософський камінь – 25

З нагоди річниці Warner Bros. запустить річну кампанію у всіх підрозділах компанії, до якої увійдуть глобальний повторний прокат першого фільму у кінотеатрах, спеціальні ювілейні видання продукції та роздрібні акції з новим святковим брендингом.

Для цього створили новий логотип 25-річчя, який, за задумом студії, передає магічне сяйво патронуса. Його використають на нових і оновлених колекціях товарів, а також у святкових заходах для фанатів.

– Цей ювілей не лише вшановує спадщину оригінального фільму, а й відкриває магію новому поколінню, – зазначили у підрозділі, який займається споживчими товарами та ліцензуванням брендів компанії Warner Bros. Discovery.

Від фільму до світового феномену

Прем’єра стрічки Гаррі Поттер і філософський камінь стала початком однієї з найуспішніших франшиз в історії кіно. Фільм приніс світову славу Деніелу Редкліффу, Еммі Вотсон і Руперту Грінту, які тоді були майже невідомими.

За першим фільмом вийшло ще сім продовжень, три спінофи Фантастичні звірі, театральна постановка Гаррі Поттер і прокляте дитя та тематичні парки у різних країнах світу.

Тож через чверть століття після старту франшизи студія знову повертає глядачів до Гоґвортсу.

На черзі – новий серіал HBO, який переосмислить книги Джоан Роулінг і представить знайому історію з новим акторським складом. Прем’єру першого сезону заплановано на 2027 рік.

Фото: скриншот з трейлеру

Джерело : Variety

