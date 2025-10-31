NASA відреагувало на коментарі американської телезірки Кім Кардаш’ян, яка припустила, що висадка на Місяць у 1969 році була несправжньою.

Під час епізоду реаліті-шоу The Kardashians, який вийшов в ефір у четвер, засновниця Skims поставила під сумнів, чи взагалі відбулася космічна місія, і відзначила своє захоплення теоріями змови.

– На Місяці немає гравітації. Чому ж прапор майорить? Взуття, яке вони носили на Місяці і яке зберігається в музеї, має інший малюнок на фотографіях. Чому немає зірок? Вони все одно скажуть, що я божевільна, але зайдіть в TikTok. Подивіться самі, – сказала Кардаш’ян.

Реакція NASA на слова Кардаш’ян

Через кілька годин після виходу епізоду в ефір, виконуючий обов’язки адміністратора NASA Шон Даффі відповів Кардаш’ян у дописі, до якого додав відео з її висловлюваннями.

– Так, ми вже були на Місяці… шість разів! І що ще краще: NASA Artemis повертається під керівництвом президента США Дональда Трампа. Ми виграли останню космічну гонку і виграємо цю теж, – написав Даффі.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS. We won the last space race and we will win this one too ???????????? ????: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Кардаш’ян заявила, що її сумніви викликані нібито коментарями Базза Олдріна, другої людини, яка висадилася на Місяці після Ніла Армстронга, які вже давно ширяться мережею у відредагованому або оманливому вигляді, і що ці відео змусили її засумніватися в офіційній версії висадки.

На допис Даффі Кардаш’ян відповіла, змінивши тему: Зачекайте, що там за новина про 3I/ATLAS?. Вона мала на увазі міжзоряну комету, яку нещодавно помітили, коли вона пролітала через Сонячну систему.

Даффі зазначив, що це “чудове запитання”, а також додав, що за поточними спостереженнями NASA це третя міжзоряна комета, яка пролітає через нашу Сонячну систему.

– Ніяких інопланетян. Ніякої загрози життю на Землі, – написав він, додавши, що цінує захоплення Кардаш’ян місією Артеміда на Місяць і запросив її відвідати майбутній запуск Артеміди в Космічному центрі Кеннеді.

Теорії змови, які стверджують, що висадка на Місяць була інсценована, ширяться вже десятиліттями. За даними Інституту фізики, “кожен аргумент, який стверджує, що NASA сфальсифікувала висадку на Місяць, був дискредитований”.

Інститут посилається на фотографічні, радіаційні та фізичні докази, включаючи 382 кілограми місячних порід, привезених астронавтами Аполлона, які були незалежно перевірені лабораторіями по всьому світу.

Джерело : Politico

