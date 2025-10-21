NASA готується оголосити новий конкурс для компаній, які можуть створити посадковий модуль для висадки астронавтів на Місяць.

Це рішення ухвалили через те, що SpaceX Ілона Маска не встигає виконати поставлені вимоги у визначені терміни, тоді як США прагнуть здійснити місію вже до 2029 року і випередити Китай.

Про це заявив виконувач обов’язків адміністратора NASA Шон Даффі. Він зазначив, що Сполучені Штати не будуть залежати від одного підрядника і готові відкрити контракт для інших учасників ринку.

США поспішають випередити Китай

Китай офіційно оголосив про плани висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. У Вашингтоні це розглядають як прямий виклик.

За словами Даффі, саме китайський фактор змусив NASA прискорити програму повернення людей на Місяць. Крім того, президент Дональд Трамп визначив чітку дату – висадка має відбутися до завершення його другого терміну, тобто до 20 січня 2029 року.

Головним підрядником місії наразі є SpaceX. Компанія отримала контракт на $2,9 млрд ще у 2021 році, але ракета Starship пережила кілька невдалих тестових запусків.

Крім того, ключові технології, такі як дозаправка на орбіті, ще не продемонстровані, що ставить під сумнів можливість виконання місії вчасно.

Конкуренти SpaceX і реакція Маска

NASA розглядає можливість залучити до проєкту кілька великих корпорацій. Серед них – компанія Blue Origin Джеффа Безоса, яка вже працює над іншим модулем у рамках програми Artemis, та Lockheed Martin, що пропонує створити легший та швидший у виробництві варіант на базі готових компонентів.

У Lockheed Martin заявили, що розробка посадкового модуля за три-чотири роки можлива лише за умови використання наявних технологій, а не “з нуля”.

Ілон Маск відреагував на заяви NASA у соцмережі X. Він назвав рішення агентства передчасним і наголосив, що SpaceX “рухається як блискавка” порівняно з іншими гравцями ринку. Маск також розкритикував Blue Origin, заявивши, що компанія Безоса ще не доставляла корисні вантажі на орбіту.

Раніше повідомлялося, що США шукають альтернативу SpaceX й у розробці протиракетного щита Golden Dome, прагнучи зменшити залежність від компанії Ілона Маска.

Джерело : NYT

