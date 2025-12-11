Донька легендарного рокера – Келлі Осборн – опинилася в центрі уваги після хвилі коментарів щодо її зовнішності.

Зірка заявила, що її схуднення пов’язане з важким переживанням смерті батька Оззі Осборна, який помер у 76 років після боротьби з хворобою Паркінсона.

Келлі Осборн різко відповіла хейтерам

Цього тижня Осборн з’явилася на презентації колекції кухонного посуду Джульєт Сір у Лондоні. Вона помітно схудла і зробила зачіску в стилі Мерилін Монро.

В мережі знайшлося чимало охочих покритикувати її образ та запідозрити у використанні препарату Оземпік. Келлі жорстко звернулася до хейтерів, які пишуть про її поганий вигляд.

– Мій тато щойно помер. Єдине, заради чого я живу, – моя сім’я. Я ділюся з вами світлими моментами, а не своїми стражданнями, – зазанчила вона.

Після цього Осборн порадила “відчепитися” людям, які пишуть образливі коментарі про її зовнішність та вагу.

Мама Келлі, Шерон Осборн, підтвердила, що дочка майже не може їсти через стрес, і назвала хвилю негативу в мережі проявом нещастя самих коментаторів.

Пізніше у сториз Келлі Осборн подякувала всім, хто залишає повідомлення зі словами підтримки, але розкритикувала “дорослих жінок”, які пишуть жорстокі коментарі.

– Те, що я взагалі встаю з ліжка, вже має бути достатнім. Те, що ви пишете, більше говорить про вас, ніж про мене, – резюмувала Келлі, додавши, що не розуміє, чому вона має триматися так, “ніби нічого не сталося”.

Це не перший раз, коли Келлі Осборн говорить про тиск щодо зовнішності. У травні вона заявила, що за роки кар’єри отримувала більше хейту через вагу, ніж через колишню наркотичну та алкогольну залежність.

