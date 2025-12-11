Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Дочь легендарного рокера – Келли Осборн – оказалась в центре внимания после волны комментариев по поводу ее внешности.

Звезда заявила, что ее похудение связано с тяжелым переживанием смерти отца Оззи Осборна, который умер в 76 лет после борьбы с болезнью Паркинсона.

Келли Осборн резко ответила хейтерам

На этой неделе Осборн появилась на презентации коллекции кухонной посуды Джульет Сир в Лондоне. Она заметно похудела и сделала прическу в стиле Мэрилин Монро.

В сети нашлось немало желающих раскритиковать ее образ и заподозрить в использовании препарата Оземпик. Келли жестко обратилась к хейтерам, которые пишут о ее плохом виде.

– Мой папа только что умер. Единственное, ради чего я живу, – моя семья. Я делюсь с вами светлыми моментами, а не своими страданиями, – отметила она.

После этого Осборн посоветовала “отцепиться” людям, которые пишут оскорбительные комментарии о ее внешности и весе.

Поддержка семьи и поклонников

Мама Келли, Шэрон Осборн, подтвердила, что дочь почти не может есть из-за стресса, и назвала волну негатива в сети проявлением несчастья самих комментаторов.

Позже в сториз Келли Осборн поблагодарила всех, кто оставляет сообщения со словами поддержки, но раскритиковала “взрослых женщин”, которые пишут жестокие комментарии.

– То, что я вообще встаю с постели, уже должно быть достаточным. То, что вы пишете, больше говорит о вас, чем обо мне, – резюмировала Келли, добавив, что не понимает, почему она должна вести себя так, “будто ничего не произошло”.

Это не первый раз, когда Келли Осборн говорит о давлении в отношении внешности. В мае она заявила, что за годы карьеры получала больше хейта из-за веса, чем из-за бывшей наркотической и алкогольной зависимости.

Источник : PageSix

